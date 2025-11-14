Alwihda Info
TCHAD

Coopération Tchad–Chine : une alliance renforcée après le succès du PND


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Novembre 2025


Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, a reçu en audience l’ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, pour renforcer la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays.


Coopération Tchad–Chine : une alliance renforcée après le succès du PND
Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement du succès du Plan national de développement (PND) “Tchad Connexion 2030” lancé à Abou Dhabi. Les échanges ont porté sur la formation des forces de sécurité intérieure, la coopération entre les écoles de police des deux pays, ainsi que sur l’appui technique et matériel apporté par la Chine.

L’ambassadeur Wang Xining a salué la réussite du PND et réaffirmé la volonté de Pékin de poursuivre son appui au Tchad. Le ministre Aghabache a, de son côté, souligné que cette coopération constitue un levier stratégique pour la stabilité, la sécurité et le développement économique du pays, en droite ligne avec la vision du Président Mahamat Idriss Déby Itno.


