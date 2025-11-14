Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix validée à N’Djamena


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 14 Novembre 2025


Les travaux de l’atelier de validation de la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix se sont achevés ce vendredi 14 novembre 2025 à l’hôtel de l’Amitié de N’Djamena. Cet atelier marque une étape décisive dans le processus de réconciliation nationale engagé au Tchad. Pendant trois jours, les participants, issus de divers horizons institutionnels, sociaux et communautaires, ont examiné et enrichi le document stratégique visant à instaurer un climat de paix durable dans le pays.


Dans son allocution, Félix Ahouanssou, représentant et chef de bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), a salué l’engagement et la qualité des échanges entre les participants. Il a souligné que la conclusion de cet atelier ouvre désormais la voie à la validation politique de la stratégie et de son plan d’action.

Le responsable onusien a annoncé la mise en place prochaine d’un cadre de pilotage, chargé de mener le plaidoyer nécessaire pour cette validation, ainsi que la création d’une commission Vérité, Pardon, Réparation et Réconciliation. Il a assuré que le HCDH restera engagé aux côtés du Tchad pour apporter un appui technique et financier à la mise en œuvre de ces mécanismes tout au long de leur mandat.

Prenant la parole lors de la clôture, Djibrine Moussa Mahamat, Secrétaire général adjoint de la Médiature de la République, représentant le Médiateur, Ambassadeur Saleh Kebzabo, a rappelé le rôle central de la Médiature dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale. Il a réaffirmé que la Médiature continuera de coordonner le processus de réconciliation, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment le HCDH et le Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF).

Selon lui, cet atelier n’a pas seulement validé un document stratégique, mais a aussi renforcé une dynamique nationale inclusive, fondée sur la confiance, l’écoute et la participation citoyenne.

Le SGA a insisté sur la nécessité de pérenniser ce climat d’échanges et de concertation au-delà de l’atelier, afin que la réconciliation et la paix deviennent une réalité vécue au quotidien dans toutes les communautés.

Il a enfin exprimé sa gratitude aux participants et aux partenaires, notamment la Coordination du Système des Nations Unies au Tchad, le HCDH et le PBF, pour leur engagement constant, avant de saluer le travail du comité d’organisation et des équipes techniques ayant contribué au succès de ces assises.


