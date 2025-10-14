ANNONCES

Tchad : Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de conduire l'étude sur les modalités de paiement et alternatives en espèces (RENFORT)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2025

La République du Tchad a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir les coûts du Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT) et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel.