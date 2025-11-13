Alwihda Info
TCHAD

Tchad : dans le Lac Léré, un malade mental tue deux personnes chez un guérisseur traditionnel à Trené


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 14 Novembre 2025



Un drame d’une violence extrême s’est déroulé dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre 2025 à Trené, dans le département de Lac-Léré (province du Mayo-Kebbi Ouest).

En effet, un jeune homme souffrant de troubles mentaux, placé depuis plusieurs mois en observation chez un guérisseur traditionnel, a mortellement agressé deux autres patients. L’une des victimes est décédée sur place, la seconde a succombé à ses blessures à l’hôpital provincial de Pala.

Selon les premières informations recueillies sur place, le jeune homme, originaire du village El-Houe, suivait depuis six mois des soins traditionnels. À son arrivée, il avait été enchaîné pour éviter qu’il ne devienne dangereux, mais le guérisseur aurait décidé de le libérer dans la journée du 11 novembre, estimant que son état était désormais « stable ».

La situation a pourtant basculé quelques heures plus tard. Aux environs de 20 heures, le patient replonge dans une violente crise. Armé d’une hache, il attaque un premier malade, âgé de 53 ans et originaire de Mandéi, venu lui aussi pour des soins traditionnels. Il le tue sur le coup avant de blesser grièvement un autre patient.

Le sous-préfet de Trené, Vri Kouzi Édouard, décrit une scène de chaos et évoque l’intervention rapide des autorités locales. Le second blessé a été évacué d’urgence vers le district sanitaire de Léré, puis transféré à l’hôpital provincial de Pala. Il y est décédé dans la matinée du jeudi 13 novembre. Les forces de sécurité ont rapidement maîtrisé l’auteur de l’agression. Lui et le guérisseur ont été placés en garde à vue à Léré.

Le sous-préfet a par ailleurs ordonné la libération de tous les autres malades qui étaient en observation, rappelant que le guérisseur ne possède aucune autorisation officielle pour exercer. Les autorités se sont rendues à Mandéi pour présenter leurs condoléances à la famille de la première victime, inhumée le 12 novembre. Le corps de la seconde victime, décédée à Pala, est attendu à Trené pour les obsèques.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.


