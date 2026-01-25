Alwihda Info
TCHAD

Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l’école de Gongo 2 dans le canton Banda


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Janvier 2026


Ce samedi 24 janvier 2026, la Compagnie Sucrière du Tchad (CST) a officiellement remis les clés de plusieurs infrastructures scolaires réhabilitées et construites au profit de l’école communautaire de Gongo 2. Un geste fort qui vient renforcer le système éducatif en milieu rural et sceller davantage les liens entre la compagnie et les populations locales.


Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l'école de Gongo 2 dans le canton Banda



 

L'éducation dans le monde rural vient de recevoir un souffle nouveau. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la CST a investi massivement dans l'amélioration des conditions d'étude des 356 élèves de l'école primaire de Gongo 2.

 

L'intervention de la compagnie sucrière s'est traduite par des réalisations concrètes et immédiates :

  • Infrastructures : Réhabilitation complète de 6 salles de classe dégradées et construction d’une nouvelle salle de classe.

  • Mobilier scolaire : Dotation de 46 tables-bancs et de 126 tables pour équiper les salles et offrir un confort d'apprentissage optimal.

 

La directrice de l’établissement, Mme Djonda Ngatanonne, a rappelé avec émotion que cette école, créée en 1995, est un véritable vivier de talents : de nombreux cadres travaillant actuellement à la CST y ont fait leurs premiers pas. Pour elle, ces nouveaux équipements améliorent « sensiblement le cadre scolaire » et redonnent espoir aux enfants du village.

 

Le chef du département du développement durable de la CST, Alladoum Djimta Vincent, a réitéré l'engagement de l'entreprise :

« L’éducation constitue un pilier essentiel du développement durable. Depuis plus de quinze ans, la CST accompagne les communautés du canton Banda pour contribuer au bien-être et à l’avenir des populations. »

 

Bien que satisfaite, la communauté éducative, par la voix du président de l’APE, Tawfikh Choueb, a formulé le souhait de voir ces efforts se poursuivre, notamment via la formation continue des enseignants.

 

La sous-préfète de Sarh rural, Mme Djedebye Service, a conclu la cérémonie en invitant les bénéficiaires à être les gardiens de ces nouveaux acquis. Elle a insisté sur le fait que l’entretien des bâtiments est la clé pour que les générations futures puissent également en profiter.



