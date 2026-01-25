Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l’école de Gongo 2 dans le canton Banda

L'éducation dans le monde rural vient de recevoir un souffle nouveau. Dans le cadre de sa politique de développement durable, la CST a investi massivement dans l'amélioration des conditions d'étude des 356 élèves de l'école primaire de Gongo 2.



L'intervention de la compagnie sucrière s'est traduite par des réalisations concrètes et immédiates :



Infrastructures : Réhabilitation complète de 6 salles de classe dégradées et construction d’une nouvelle salle de classe.

Mobilier scolaire : Dotation de 46 tables-bancs et de 126 tables pour équiper les salles et offrir un confort d'apprentissage optimal.

La directrice de l’établissement, Mme Djonda Ngatanonne, a rappelé avec émotion que cette école, créée en 1995, est un véritable vivier de talents : de nombreux cadres travaillant actuellement à la CST y ont fait leurs premiers pas. Pour elle, ces nouveaux équipements améliorent « sensiblement le cadre scolaire » et redonnent espoir aux enfants du village.







Le chef du département du développement durable de la CST, Alladoum Djimta Vincent, a réitéré l'engagement de l'entreprise :



« L’éducation constitue un pilier essentiel du développement durable. Depuis plus de quinze ans, la CST accompagne les communautés du canton Banda pour contribuer au bien-être et à l’avenir des populations. »



Bien que satisfaite, la communauté éducative, par la voix du président de l’APE, Tawfikh Choueb, a formulé le souhait de voir ces efforts se poursuivre, notamment via la formation continue des enseignants.







La sous-préfète de Sarh rural, Mme Djedebye Service, a conclu la cérémonie en invitant les bénéficiaires à être les gardiens de ces nouveaux acquis. Elle a insisté sur le fait que l’entretien des bâtiments est la clé pour que les générations futures puissent également en profiter.

