Tchad : Avis d'Appels à Candidatures pour quatre (04) postes (auditeur interne, techniciens en agroécologie ILSA et assistant technique)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Octobre 2025


Le Projet RENFORT lance trois avis d'appels à candidatures aux postes d'auditeur interne, de technicien en agroécologie ILSA et un assistant technique d'appui.


Tchad : Avis d'Appels à Candidatures pour quatre (04) postes (auditeur interne, techniciens en agroécologie ILSA et assistant technique)
Le Ministère de la Production et de l'Industrialisation Agricole qui assure la tutelle du Projet de Renforcement de l'Innovation dans l'Entrepreneuriat Agro-pastoral des jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT), financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) lance trois avis d'appels à candidatures pour les recrutements suivants :
 
  1. Un (01) Auditeur interne pour l'Unité de Coordination Nationale, le poste est basé à N'Djamena  (AAC n°491/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025); 
  2. Deux (02) Techniciens en Agroécologie ILSA pour le compte du Projet ILSA (n°492/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025) ; et 
  3. Un (01) Assistant Technique pour l'Unité de Coordination Nationale, le poste est basé à N'Djamena (n°495/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025). 
 
Les responsabilités, qualification et conditions de composition et dépôt de dossiers de candidature sont mentionnées dans chacun des avis d'appels à candidatures que vous retrouverez ci-dessous en format PDF. 
renfort___avis_de_recrutement_personnel_projet_auditeur_interne_n__491_.pdf RENFORT - Avis de Recrutement Personnel Projet AUDITEUR INTERNE N° 491..pdf  (676.38 Ko)
renfort____avis_de_recrutement_personnel_technicien_ilsa_n__492.pdf RENFORT - Avis de Recrutement Personnel TECHNICIEN ILSA N° 492.pdf  (777.3 Ko)
renfort___avis_de_recrutement_personnel_projet_at_n__495.pdf RENFORT - Avis de Recrutement Personnel Projet AT N° 495.pdf  (695.26 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
