Tchad : Avis d'Appels à Candidatures pour quatre (04) postes (auditeur interne, techniciens en agroécologie ILSA et assistant technique)

Un (01) Auditeur interne pour l'Unité de Coordination Nationale, le poste est basé à N'Djamena (AAC n°491/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025); Deux (02) Techniciens en Agroécologie ILSA pour le compte du Projet ILSA (n°492/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025) ; et Un (01) Assistant Technique pour l'Unité de Coordination Nationale, le poste est basé à N'Djamena (n°495/PR/PM/MPIA/SG/RENFORT/2025).

Le Ministère de la Production et de l'Industrialisation Agricole qui assure la tutelle du Projet de Renforcement de l'Innovation dans l'Entrepreneuriat Agro-pastoral des jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT), financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) lance trois avis d'appels à candidatures pour les recrutements suivants :Les responsabilités, qualification et conditions de composition et dépôt de dossiers de candidature sont mentionnées dans chacun des avis d'appels à candidatures que vous retrouverez ci-dessous en format PDF.