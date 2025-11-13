Tchad : à Abéché, inauguration de la première unité de traitement et de valorisation des déchets du pays

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a procédé ce jeudi 13 novembre 2025 à l’inauguration officielle de la première Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets (UTVD) au Tchad.



Cette initiative, portée par la Croix-Rouge du Tchad (CRT), en partenariat avec la Croix-Rouge Luxembourgeoise, marque une avancée significative dans la gestion durable des déchets dans le pays. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de l’unité, située au quartier Ouarada II, dans le 6ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché, en présence de plusieurs autorités administratives, locales et partenaires techniques.



Dans son allocution, le président du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja, a exprimé sa gratitude à la Croix-Rouge du Tchad pour avoir choisi le Ouaddaï comme site pilote de ce projet novateur. Il a également salué l’appui financier et technique de la Croix-Rouge Luxembourgeoise et de la DG ECHO, qui ont contribué à la construction et à l’équipement de cette infrastructure moderne.



Pour sa part, le président national de la Croix-Rouge du Tchad, Khala Ahmat Senoussi, a souligné que cette unité ne se limite pas à l’aspect environnemental, mais qu’elle représente aussi une opportunité socio-économique pour la population locale.



Elle permettra la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets plastiques dans les communes d’Abéché et d’Adré, contribuant ainsi à l’assainissement des zones urbaines et des sites de réfugiés. Le délégué général du gouvernement, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué cette réalisation exemplaire qui s’inscrit dans la vision nationale de protection de l’environnement et de promotion de l’économie circulaire.



Il convient de rappeler que cette unité offrira également des services de valorisation des déchets organiques, notamment la production de charbon écologique à partir des coques d’arachides et d’autres déchets agricoles, réduisant ainsi la pression sur les ressources forestières et favorisant le développement durable dans la province du Ouaddaï.