Santé et Digitalisation : Mission ministérielle à Amdjaras pour la délocalisation de l’Hôpital des Émirats

Le Dr Abdelmadjid Abderahim, ministre de la Santé publique et de la Prévention, a atterri ce samedi matin à l'aéroport d'Amdjaras. Il était accompagné pour l'occasion de son collègue Boukar Michel, ministre des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration.







Accueillis par le préfet du département d’Amdjaras et les autorités locales, les deux membres du gouvernement ont immédiatement entamé une mission d'évaluation technique et administrative de haute importance pour l'offre de soins dans la province.









Un projet de délocalisation stratégique



L'enjeu principal de ce déplacement est la délocalisation de l’Hôpital des Émirats Arabes Unis. Actuellement situé à proximité de l’aéroport d’Amdjaras, l'établissement doit être transféré vers un nouveau site, plus intégré à la zone urbaine de la ville.







Le ministre de la Santé a précisé que sa mission vise à apprécier trois piliers fondamentaux pour la réussite de ce projet :



La faisabilité technique : Adaptation du nouveau site aux normes hospitalières modernes.

La gestion administrative : Organisation des services pour assurer la continuité des soins.

L'aspect financier : Évaluation des coûts liés au transfert et à l'installation des équipements de pointe.







Santé et Numérique : Un tandem nécessaire



La présence du ministre des Télécommunications, Boukar Michel, souligne la volonté du gouvernement de faire de ce nouvel hôpital un modèle de modernité. La digitalisation de l’administration hospitalière et le déploiement de solutions d'économie numérique (télémédecine, dossiers médicaux partagés) sont au centre des discussions pour optimiser la prise en charge des patients de l'Ennedi Est.







Après les honneurs protocolaires, la délégation s'est rendue à la résidence du Délégué Général du Gouvernement pour une séance de travail approfondie avec les cadres de la santé et les experts techniques présents sur place.







Ce projet de délocalisation témoigne de la volonté des autorités tchadiennes, soutenues par leurs partenaires émiratis, d'améliorer l'accessibilité des soins de qualité pour les populations du Grand Nord.

