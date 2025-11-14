Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Succès de la lutte contre la défécation à l’air libre dans 526 villages du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 14 Novembre 2025


Cinq cent vingt-six (526) villages répartis dans six cantons ont obtenu ce vendredi le statut de « Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) », grâce à l’appui de l’ONG CIAUD Canada. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation des communautés à l’hygiène, à la construction de latrines et au lavage des mains.


Tchad : Succès de la lutte contre la défécation à l’air libre dans 526 villages du Kanem

La cérémonie a été présidée par le préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, en présence des autorités locales, du directeur général de l’Assainissement, Kanabe Bianbo, et du Chef de projet WASH de CIAUD Canada, Tena Eric Banda.

 

 

Dans son allocution, Kanabe Bianbo a rappelé que 68 % des Tchadiens — soit environ 9,5 millions de personnes — pratiquent encore la défécation à l’air libre. Il a souligné que la sensibilisation demeure le moyen le plus efficace pour transformer les mentalités au sein des communautés.
 

Le préfet Brahim Alifa Ali a exprimé sa gratitude envers l’ONG CIAUD Canada et ses partenaires pour leurs efforts en matière de sensibilisation. Il a salué cette initiative et encouragé les villages certifiés à maintenir leurs engagements.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : à N’Djamena, quand l’imitation devient mode de vie, le nouveau visage de la jeunesse

Tchad : à N’Djamena, quand l’imitation devient mode de vie, le nouveau visage de la jeunesse

Rencontre entre l’ambassadeure du Tchad en Inde et une délégation de l’IIT Delhi Rencontre entre l’ambassadeure du Tchad en Inde et une délégation de l’IIT Delhi 14/11/2025

Populaires

PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

13/11/2025

Tchad : Au Salamat, une mission technique finalise les études pour les dalots de Khach-Khacha

13/11/2025

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces

13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter