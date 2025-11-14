Tchad : Succès de la lutte contre la défécation à l’air libre dans 526 villages du Kanem

La cérémonie a été présidée par le préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, en présence des autorités locales, du directeur général de l’Assainissement, Kanabe Bianbo, et du Chef de projet WASH de CIAUD Canada, Tena Eric Banda.







Dans son allocution, Kanabe Bianbo a rappelé que 68 % des Tchadiens — soit environ 9,5 millions de personnes — pratiquent encore la défécation à l’air libre. Il a souligné que la sensibilisation demeure le moyen le plus efficace pour transformer les mentalités au sein des communautés.





Le préfet Brahim Alifa Ali a exprimé sa gratitude envers l’ONG CIAUD Canada et ses partenaires pour leurs efforts en matière de sensibilisation. Il a salué cette initiative et encouragé les villages certifiés à maintenir leurs engagements.

