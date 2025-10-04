Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Octobre Rose - Appel à briser le silence pour lutter contre les cancers féminins


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 5 Octobre 2025


Dans le cadre d'Octobre Rose, le Programme National de Lutte contre le Cancer du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a mené une séance de sensibilisation ce dimanche 5 octobre 2025 à l'église EET n°12, à Dembé (6e arrondissement de N'Djamena).

La campagne s'articule autour du thème : « Ensemble pour briser le silence et agir contre les cancers féminins. »


Tchad : Octobre Rose - Appel à briser le silence pour lutter contre les cancers féminins


  La coordinatrice du programme, Dr Fatima Ahmat Haggar, a pris la parole pour démystifier la maladie et insister sur l'espoir que représente le dépistage :
« Trop de femmes meurent encore par peur ou par honte. Certaines pensent que le cancer est une malédiction. Mais non, le cancer n’est pas une malédiction, ni une punition, c’est une maladie comme les autres. Et si on le dépiste tôt, il peut être guéri. »


Le Dr Haggar a fortement encouragé toutes les femmes à se faire dépister contre le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein, soulignant que le dépistage est simple, rapide et gratuit dans plusieurs centres de santé, notamment l’Hôpital Amitié Tchad-Chine, l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, et l’Hôpital Bon Samaritain.
 

Rôle de la communauté : La solidarité sauve

 
La coordinatrice a également interpellé les fidèles, invitant la communauté à soutenir et encourager activement les femmes à se faire dépister.
« L’Église est un lieu de foi, d’amour, de solidarité. Prendre soin de sa santé, c’est honorer la vie que Dieu nous a donnée. [...] Aujourd’hui, brisons le silence, bravons la peur, parlons du cancer sans tabous. Car le silence tue, mais la connaissance et la solidarité sauvent ».


L'accent a été mis sur le fait que le dépistage précoce est la clé d'une bonne prise en charge et contribue à sauver des vies.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
