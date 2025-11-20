Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Le Président Tiani galvanise les FDS de Diffa et réaffirme la détermination nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Novembre 2025


Le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahmane Tiani, a effectué le 20 novembre 2025 une visite au Camp militaire de la zone de défense n°5 à Diffa. Il y a salué et félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour leurs sacrifices, rendant hommage aux soldats tombés et exprimant le soutien de la Nation à leurs familles.


Devant les troupes, il a rappelé l’héritage de bravoure des anciens combattants et évoqué l’histoire sécuritaire de la région du Manga, soulignant que les défis actuels prolongent ceux du passé et doivent être compris en coopération avec les pays voisins, notamment le Nigeria.

Il a également accusé la France et le président Emmanuel Macron de vouloir diviser l’Afrique et de chercher à déstabiliser le Niger après les événements du 26 juillet 2023, affirmation qu’il a associée au soutien reçu du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Il a assuré que tous les projets visant à affaiblir le Niger et les pays de l’AES ont échoué.
"Cette guerre que nous menons est une guerre totale, voulue par la France et son chef Emmanuel Macron", a-t-il dit. "Ils ont partagé l'Afrique lors de la conférence de Berlin comme étant des héritiers alors qu'ils ne le sont pas, et ils veulent reprendre l'histoire en divisant l'Afrique via la CEDEAO, mais qu'ils comprennent à présent que ce temps est révolu." "Notre détermination est illimitée; si Emmanuel Macron ne le sait pas, qu'il le sache." "Ils avaient pour projet d'attaquer le Niger au lendemain du 26 juillet 2023, mais le Burkina, le Mali, puis la Guinée, via des communiqués, ont soutenu le Niger."

Le Président Tiani a ensuite exhorté les FDS à la vigilance, à la détermination et à l’endurance, affirmant que l’État continuera à les soutenir dans un combat qu’il décrit comme essentiel pour la souveraineté, la dignité et la survie du pays.


