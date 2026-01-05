Nigeria : Tinubu annonce une croissance plus forte et des réformes plus profondes en 2026











Dans son message de Nouvel An aux Nigérians, jeudi dernier, le président a exprimé sa confiance et sa détermination, faisant de la nouvelle année un tournant après une période d'ajustements difficiles mais nécessaires

Le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré que 2026 marquerait le début d'une phase de croissance économique plus robuste pour le Nigeria. Il a présenté une année fondée sur une inflation plus faible, des réserves de change plus importantes, une expansion soutenue du PIB et des réformes structurelles plus profondes visant à traduire les gains macroéconomiques en bénéfices concrets pour les ménages.



Dans son message de Nouvel An aux Nigérians, jeudi dernier, le président a exprimé sa confiance et sa détermination, faisant de la nouvelle année un tournant après une période d'ajustements difficiles mais nécessaires. Selon lui, l'année 2025 s'est achevée avec un Nigeria sur des bases économiques plus solides, malgré des difficultés mondiales persistantes, notamment le resserrement des conditions financières, l'instabilité géopolitique et les perturbations des chaînes d'approvisionnement.



« Ces réussites confirment notre conviction que les réformes difficiles, mais nécessaires que nous avons entreprises nous font avancer dans la bonne direction », a déclaré M. Tinubu, « et des résultats plus concrets se profilent à l'horizon pour le Nigérian lambda. »



Une économie qui sort de la restructuration

Au cœur du message de Tinubu figurait l'affirmation que la restructuration de l'économie nigériane commence à porter ses fruits. Il a annoncé que le pays devrait enregistrer une croissance annuelle du PIB supérieure à 4 % en 2025, un chiffre qui témoigne d'un regain de dynamisme après des années de fragilité et de croissance inégale.



Il a noté que les excédents commerciaux se sont maintenus tout au long de l'année, tandis qu'une plus grande stabilité a été atteinte sur le marché des changes. L'inflation, l'un des indicateurs les plus sensibles politiquement pour les ménages nigérians, a diminué régulièrement pour passer sous la barre des 15 %, conformément aux objectifs fixés par son gouvernement.



« En 2026, nous sommes déterminés à réduire encore l'inflation et à faire en sorte que les fruits de la réforme profitent à chaque foyer nigérian », a déclaré le président. Il a souligné que l'accent sera désormais mis sur la consolidation, la redistribution et la résilience.



Marchés, réserves et confiance des investisseurs

Tinubu a également souligné la performance des marchés de capitaux nigérians comme un signe de retour de la confiance. La Bourse du Nigeria, a-t-il déclaré, a enregistré une hausse de 48,12 % en 2025, prolongeant la dynamique haussière amorcée au second semestre 2023. Cette progression, selon lui, reflète une amélioration du climat de confiance concernant la discipline budgétaire, la coordination monétaire et l'orientation politique à long terme.



Les réserves de change constituent un autre pilier rassurant. Au 29 décembre 2025, elles s'élevaient à 45,4 milliards de dollars, offrant, comme l'a décrit Tinubu, un important rempart contre les chocs externes et un soutien renouvelé au naira. Il s'est dit optimiste quant à un renforcement de cette situation en 2026, sous réserve du maintien d'une gestion monétaire saine.



Les investissements directs étrangers, longtemps considérés comme un baromètre de la confiance internationale, ont également occupé une place importante dans le message du Président. Au troisième trimestre 2025 seulement, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint 720 millions de dollars, une forte hausse par rapport aux 90 millions de dollars du trimestre précédent. Tinubu a attribué ce rebond à un regain de confiance des investisseurs, conforté par les évaluations positives des agences de notation internationales, notamment Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s.



Discipline budgétaire et budget 2026

Dans son message de Nouvel An, le Président a réaffirmé l'importance du projet de loi de finances 2026 récemment présenté à l'Assemblée nationale. Il a décrit ce budget comme la poursuite des réformes déjà engagées, visant à consolider la discipline budgétaire tout en renforçant la capacité de l'État à investir de manière productive.



M. Tinubu a déclaré que son gouvernement comptait sur l'accroissement des marges de manœuvre budgétaires pour accélérer les investissements dans les infrastructures et le développement du capital humain. Les routes, l'énergie, les ports, les chemins de fer, les aéroports, les oléoducs et gazoducs, la santé, l'éducation et l'agriculture ont tous été identifiés comme des secteurs prioritaires, essentiels à la sécurité alimentaire, à la productivité et à la qualité de vie.



Il a également félicité les États qui se sont alignés sur le programme national d'harmonisation fiscale, en adoptant des lois fiscales unifiées visant à réduire le fardeau excessif des multiples taxes, prélèvements et redevances pesant sur les citoyens et la consommation de base. Selon M. Tinubu, 2026 sera une année décisive pour la mise en œuvre des réformes fiscales destinées à instaurer un système budgétaire plus juste, plus compétitif et plus prévisible.



Sécurité, décentralisation et renforcement des capacités de l'État

Au-delà des enjeux économiques, Tinubu a reconnu que la sécurité demeure un défi majeur pour le pays. Il a confirmé qu'en collaboration avec des partenaires internationaux, notamment les États-Unis, des actions décisives ont été menées contre des cibles terroristes dans certaines régions du Nord-Ouest le 24 décembre. Ces opérations, a-t-il précisé, se poursuivent depuis lors dans le Nord-Ouest et le Nord-Est.



« En 2026, nos services de sécurité et de renseignement renforceront leur coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux afin d'éliminer toutes les menaces à la sécurité nationale », a déclaré le Président. « Nous restons déterminés à protéger les vies, les biens et l'intégrité territoriale de notre pays. »



Un espoir renouvelé à la base

Pour l'avenir, Tinubu a annoncé son intention d'accélérer le Programme de développement des quartiers « Un espoir renouvelé », une initiative visant à intégrer au moins 10 millions de Nigérians dans une activité économique productive en autonomisant au moins 1 000 personnes dans chacun des 8 809 quartiers du pays.



Grâce à l'agriculture, au commerce, à l'agroalimentaire et à l'exploitation minière, ce programme devrait stimuler les économies locales, développer les opportunités pour les populations et réduire leur vulnérabilité. L'accent sera mis sur la productivité plutôt que sur la dépendance, a déclaré M. Tinubu.



Un appel à la responsabilité collective

Le Président a conclu son message par un appel à l'unité, au patriotisme et à la responsabilité partagée. La construction de la nation, a-t-il affirmé, ne peut être déléguée au seul gouvernement. « Pour atteindre nos objectifs en 2026, nous devons tous jouer notre rôle », a déclaré M. Tinubu. « La construction de la nation est une responsabilité partagée. »



Il a exhorté les Nigérians à s'engager au service de leur pays avec honneur et intégrité, à être de meilleurs citoyens et voisins, et à agir en garants de l'avenir de la nation. « Chers compatriotes nigérians, je vous souhaite une année paisible, productive et prospère », a conclu le Président. « Que Dieu continue de bénir et de protéger notre cher pays, de veiller sur nos troupes et d'anéantir les ennemis qui cherchent à perturber notre paix, notre sécurité et notre stabilité nationales. »









