L’ONAPE porte la voix du Tchad au réseau mondial de l’emploi

Les travaux portent sur deux points majeurs inscrits à l’ordre du jour : la présentation du rapport d’activités 2025 par zone ; l’examen du plan d’action 2026 par zone.
En tant que Vice-président de l’AASEP pour la zone Afrique centrale, M. Nassouradine Abakar Kessou a rappelé que la dernière activité prévue pour l’exercice 2025 concerne l’organisation d’une session spéciale de formation au profit des conseillers emploi des SPE membres de l’AASEP. Cette session se tiendra à N’Djamena, du 1er au 19 décembre 2025, à la suite d’une sollicitation formulée par l’ONAPE.
Concernant les perspectives pour 2026, le projet d’activités de l’AASEP met l’accent sur le renforcement de la coopération régionale. Les actions envisagées incluent : l’organisation de la 2ᵉ édition du Forum National sur l’Emploi (FNE) au Tchad, en partenariat avec l’AASEP, au cours du dernier trimestre 2026 ; la tenue d’une réunion des Directeurs généraux des SPE africains, consacrée notamment à l’examen de la Convention 88 de l’OIT ; des consultations sur l’harmonisation des mécanismes de financement des budgets des SPE.
Ces différentes activités se tiendront en marge du Forum National sur l’Emploi.
À noter qu’il s’agit de la première participation du Tchad à ce niveau de représentation au sein du réseau mondial de l’emploi, marquant ainsi une étape historique dans l’intégration du pays au sein des grandes instances internationales du travail et de l’emploi.
