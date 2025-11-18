Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

L’ONAPE porte la voix du Tchad au réseau mondial de l’emploi


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Novembre 2025


Le Directeur général de l’ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou, participe ce mardi 18 novembre 2025, en sa qualité de membre du Conseil d’administration de l’AMSEP, aux travaux de la première session de l’organisation, tenue à Ljubljana, en Slovénie. La session est présidée par la Présidente du Conseil d’administration de l’AMSEP.


Les travaux portent sur deux points majeurs inscrits à l’ordre du jour : la présentation du rapport d’activités 2025 par zone ; l’examen du plan d’action 2026 par zone.

En tant que Vice-président de l’AASEP pour la zone Afrique centrale, M. Nassouradine Abakar Kessou a rappelé que la dernière activité prévue pour l’exercice 2025 concerne l’organisation d’une session spéciale de formation au profit des conseillers emploi des SPE membres de l’AASEP. Cette session se tiendra à N’Djamena, du 1er au 19 décembre 2025, à la suite d’une sollicitation formulée par l’ONAPE.

Concernant les perspectives pour 2026, le projet d’activités de l’AASEP met l’accent sur le renforcement de la coopération régionale. Les actions envisagées incluent : l’organisation de la 2ᵉ édition du Forum National sur l’Emploi (FNE) au Tchad, en partenariat avec l’AASEP, au cours du dernier trimestre 2026 ; la tenue d’une réunion des Directeurs généraux des SPE africains, consacrée notamment à l’examen de la Convention 88 de l’OIT ; des consultations sur l’harmonisation des mécanismes de financement des budgets des SPE.

Ces différentes activités se tiendront en marge du Forum National sur l’Emploi.

À noter qu’il s’agit de la première participation du Tchad à ce niveau de représentation au sein du réseau mondial de l’emploi, marquant ainsi une étape historique dans l’intégration du pays au sein des grandes instances internationales du travail et de l’emploi.


