Cameroun-Guinée équatoriale : des avancées dans l'exploitation des gisements transfrontaliers de pétrole et de gaz

Les deux pays limitrophes d’Afrique centrale ont passé en revue, le 19 novembre, à Yaoundé, les derniers détails de l'accord Yoyo-Yolanda, axé sur l'exploitation conjointe des gisements transfrontaliers de pétrole et de gaz.



Au cours d'une visite de travail de 24 heures, la délégation équato-guinéenne, conduite par le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, a rencontré de hauts représentants de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH). L'objectif principal était d'analyser l'état d'avancement du projet commun que les deux nations poussent dans le secteur des hydrocarbures.



L'accord Yoyo-Yolanda, signé le 17 mars 2023 par les chefs d'État des deux pays, jette les bases du développement partagé des ressources énergétiques. Depuis lors, les parties ont pris des mesures significatives pour concrétiser cette initiative stratégique. Au cours de la rencontre, Nguema Obiang Mangue a souligné l'importance d'approfondir une coopération Sud-Sud bénéfique mutuel, en particulier dans les secteurs productif et commercial.



Le vice-président équato-guinéen a qualifié cet accord comme le premier grand défi commun pour renforcer les plans de développement des deux nations. Reconnu pour son discours franc, Nguema Obiang Mangue a proposé la mise en œuvre de politiques coopératives dans tous les secteurs, en mettant l'accent sur la production et le commerce. Il a noté qu'il retournait en Guinée équatoriale convaincu que les deux pays partagent une vision stratégique visant à améliorer leurs revenus et la qualité de vie de leurs citoyens.



La journée s'est terminée par un dîner d'adieu, comprenant un gâteau décoré du drapeau de la Guinée équatoriale en signe de bienvenue, remise de cadeaux et expositions folkloriques qui ont encadré l'atmosphère de fraternité entre les délégations. « Je suis de retour dans mon pays heureux et convaincu que nos intentions partagées seront menées comme prévu par les deux chefs d'États des deux pays », souligne. Nguema Obiang Mangue sur son réseau social X.



Il convient de noter que les gisements « Yoyo » et « Yolanda » font référence à des réserves de gaz naturel transfrontalières situées respectivement au large du Cameroun et de la Guinée équatoriale, découvertes en 2007. Ces formations géologiques, connues sous le nom de Yoyo dans le bloc Cameroun et Yolanda dans le bloc I de Guinée équatoriale, partagent structure et ressources, ce qui a poussé les deux pays à négocier leur exploitation conjointe, et ainsi maximiser les avantages découlant de ces grands domaines énergétiques.