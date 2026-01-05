Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 5 Janvier 2026


Le village de Doumbano, situé dans la sous-préfecture de Bang-Bang, a vibré ce dimanche 4 janvier 2026 au rythme des louanges au Prophète Mohamed (PSL). Une cérémonie de commémoration de sa naissance a rassemblé autorités, chefs religieux et fidèles dans une communion spirituelle profonde.


Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano


 

C’est dans un climat de piété et de recueillement que s’est tenue cette rencontre sacrée. Présidée par Monsieur Hadis Kono, Maire de la commune de Bagoua et représentant du Sous-préfet de Bang-Bang, la cérémonie a attiré une foule nombreuse venue des quatre coins de la province pour honorer la mémoire du Messager de l'Islam.

 

La cérémonie a débuté, selon la tradition, par la lecture du Saint Coran, suivie de la récitation de khassidas (poèmes religieux), plongeant l'assistance dans une atmosphère de dévotion. Le président du comité d'organisation a tenu à remercier les responsables religieux et les fidèles pour leur présence massive, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour la cohésion sociale du village.

 

Plusieurs éminents chefs religieux, dont Cheikh Abakar Mht Safi et Cheikh Ahmat Abba, ont pris la parole pour saluer l'initiative et exprimer leur gratitude envers Cheikh Ahmat Attidjani Ibrahim Bachar. Ce dernier, figure centrale de l'événement, a félicité les participants pour leur dynamisme religieux et leur engagement dans la préservation des valeurs spirituelles de l'Islam.

 

Dans son allocution de clôture, le Maire Hadis Kono a porté un message de paix et d'unité, en phase avec les orientations nationales :

  • Amour et Fraternité : Il a exhorté chaque fidèle à aimer son prochain, rappelant que c'est là le véritable chemin de l'Islam.

  • Soutien de l'État : Il a souligné que cet esprit de concorde est le souhait le plus cher du gouvernement de la République, sous l'impulsion du Président Mahamat Idriss Déby Itno.

  • Gratitude : Le Maire a adressé ses félicitations aux organisateurs pour la réussite de cet événement dans le village de Doumbano.




La cérémonie s’est achevée par des ultimes versets coraniques et des prières pour la paix au Tchad, laissant les cœurs des fidèles de Doumbano emplis de sérénité.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
