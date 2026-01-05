Tchad : Moov Africa remet une superbe voiture et les autres lots aux heureux gagnants du dernier tirage

Le système de participation à la méga promo Allo Allo est relativement simple.



Gossenadji Étienne, chef de projet, a expliqué que les abonnés de Moov Africa doivent acheter des forfaits d’appels d’une valeur d’au moins 2000 FCFA.



Me Manyedebaye Aser, huissier de justice, a tenu à rappeler l’article 2 du règlement qui stipule que le personnel de Moov Africa, les distributeurs et consultants en relation avec l’entreprise sont disqualifiés d’office du jeu. « Nous avons confirmé que le tirage opéré par les internautes invités par Moov Africa respecte la procédure qui a été mise en vigueur. Mêmes les internautes qui étaient présents peuvent confirmer que nous avons bel et bien respecté la procédure qui consiste à sélectionner de façon confidentielle les numéros tirés au sort. Nous certifions que ces tirages ont été ordonnés et réglementés selon le tirage », a-t-il ajouté. Cette clarification vise à garantir l’équité du concours et de s’assurer que seuls les clients loyaux soient récompensés.



Dix heureux gagnants, originaires de différentes villes du Tchad, ont été désignés parmi les clients ayant souscrit à des forfaits appels d’au moins 2 000 FCFA via les codes USSD *111# ou *800#.



Officiant la cérémonie de remise de cette voiture flambant neuve, le Directeur Général (DG) de Moov Africa Tchad, Mohammed Dkhissi, se dit heureux de partager ce moment avec les abonnes pour faire gagner un abonné une superbe voiture.