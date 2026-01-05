Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Moov Africa remet une superbe voiture et les autres lots aux heureux gagnants du dernier tirage


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Janvier 2026


L’opérateur de téléphonie Moov Africa a officiellement remis ce samedi 3 janvier 2026, au festival Dary, des prix de Mega Promo « Allo Allo », aux heureux gagnants. Parmi les récompenses distribuées figuraient une voiture 4×4 de marque Suzuki, un kit solaire complet, plusieurs téléviseurs, des réfrigérateurs et des smartphones.


Le système de participation à la méga promo Allo Allo est relativement simple.
 
Gossenadji Étienne, chef de projet, a expliqué que les abonnés de Moov Africa doivent acheter des forfaits d’appels d’une valeur d’au moins 2000 FCFA.  
 
Me Manyedebaye Aser, huissier de justice, a tenu à rappeler l’article 2 du règlement qui stipule que le personnel de Moov Africa, les distributeurs et consultants en relation avec l’entreprise sont disqualifiés d’office du jeu. « Nous avons confirmé que le tirage opéré par les internautes invités par Moov Africa respecte la procédure qui a été mise en vigueur. Mêmes les internautes qui étaient présents peuvent confirmer que nous avons bel et bien respecté la procédure qui consiste à sélectionner de façon confidentielle les numéros tirés au sort. Nous certifions que ces tirages ont été ordonnés et réglementés selon le tirage », a-t-il ajouté. Cette clarification vise à garantir l’équité du concours et de s’assurer que seuls les clients loyaux soient récompensés.
 
Dix heureux gagnants, originaires de différentes villes du Tchad, ont été désignés parmi les clients ayant souscrit à des forfaits appels d’au moins 2 000 FCFA via les codes USSD *111# ou *800#.
 
Officiant la cérémonie de remise de cette voiture flambant neuve, le Directeur Général (DG) de Moov Africa Tchad, Mohammed Dkhissi, se dit heureux de partager ce moment avec les abonnes pour faire gagner un abonné une superbe voiture.

Les heureux n’ont pas caché leur satisfaction d’avoir gagné de lots de cadeaux avec Moov Africa Tchad. « Je remercie beaucoup Moov Africa de m’avoir réservé cette belle surprise avec la remise de ce une voiture 4x4 flambant neuve. C’est un cadeau énorme. J’en suis très reconnaissant. Merci pour cette précieuse aide de Moov Africa. Je suis très content de ce véhicule que Moov Africa vient de m’offrir », a déclaré à la presse l’heureux gagnant de la superbe voiture résidant à N’Djamena.
 
Lors de cet événement festif, le public a pu profiter des performances d’un groupe de danse, qui a agrémenté cette soirée. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Moov Africa Tchad visant à remercier et fidéliser sa clientèle.
 
En clôturant l’année 2025 sur cette note festive, l’opérateur réaffirme son engagement envers ses abonnés à travers tout le pays. Les gagnants sont invités à se présenter rapidement au siège ou dans les agences régionales pour retirer leurs prix dans les délais impartis.


