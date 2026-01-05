Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

Le chef de l’État a souligné que 2025 a été une année d’épreuves mais aussi de vérité, révélant la résilience nationale. Il a réaffirmé le choix irréversible de la souveraineté, incarné par la vision stratégique « Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma », avec l’ambition de bâtir un Mali souverain, uni, sécurisé et prospère à l’horizon 2063.



La sécurité et la lutte contre le terrorisme demeurent des priorités absolues. Le Président a mis en avant la reconstruction de l’outil de défense, les progrès sur le terrain et la coopération régionale renforcée au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES) avec le Burkina Faso et le Niger. Il a insisté sur le fait que la paix durable se construit par le dialogue, la vérité et la confiance entre Maliens.



Sur le plan de la paix et de la cohésion nationale, il a salué l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, le lancement d’une nouvelle phase du DDR, la réinsertion d’ex-combattants et la création d’un Observatoire pour la paix, soulignant que les solutions endogènes sont les plus viables.



Le Président a également mis en avant la souveraineté culturelle, la valorisation des langues nationales et des légitimités traditionnelles, considérées comme des leviers de cohésion et de développement. En matière diplomatique, il a réaffirmé l’ancrage régional du Mali au sein de l’AES, tout en prônant une ouverture internationale pragmatique.



Sur le plan de la gouvernance, Assimi Goïta a insisté sur la lutte contre la corruption et l’impunité, la redynamisation des institutions judiciaires et financières, et la réforme du cadre politique, dans la continuité des Assises nationales de la Refondation. Il a annoncé la poursuite des concertations en 2026 sur la réforme des partis politiques.



Malgré les sanctions et les contraintes sécuritaires, l’économie malienne a fait preuve de résilience, avec une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et une dette soutenable. Il a salué les efforts pour protéger le pouvoir d’achat, créer des emplois, réformer le secteur minier et moderniser l’administration.



Enfin, le Président a décrété 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique, de l’industrialisation et de la transformation locale des ressources, tout en réaffirmant que la jeunesse et le capital humain restent au cœur de l’action publique, notamment à travers la santé, l’éducation et la formation.



Il a conclu par un appel à l’unité nationale, souhaitant aux Maliens une année 2026 de paix, de consolidation et de progrès, et invitant chacun à rester mobilisé pour bâtir un Mali refondé, souverain et digne.