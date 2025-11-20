Alwihda Info
TCHAD

Coopération Tchad – Russie – Iran : Discussions Économiques à Moscou


Alwihda Info | Par - 21 Novembre 2025


Une délégation du « Centre russo-iranien de coopération économique et juridique » a été reçue à l'Ambassade du Tchad à Moscou le 20 novembre 2025, marquant un intérêt accru pour les investissements multilatéraux au Tchad.


L'audience a eu lieu à l'Ambassade du Tchad en Fédération de Russie. L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Son Excellence Monsieur Mahamoud Adam Bechir, était représenté par le Premier Secrétaire de l’Ambassade, Monsieur Hassane Kachallah Kasser.

 

  • Au cœur des discussions figuraient les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Tchad aux investisseurs internationaux.

  • Ces opportunités sont notamment structurées autour du Plan de Développement National (PDN) tchadien, qui vise à attirer des capitaux étrangers pour soutenir la croissance et l'infrastructure du pays.

 



Engagement de la Délégation Russo-Iranienne

 

La délégation du Centre russo-iranien de coopération économique et juridique a clairement exprimé son vif intérêt pour le marché tchadien et a réaffirmé son engagement à concrétiser des projets d'investissement au Tchad.

 

Cette rencontre souligne la volonté du Tchad de diversifier ses partenaires économiques et sécuritaires, notamment en renforçant les liens avec des puissances non occidentales comme la Russie et l'Iran.

