Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la population et les autorités du Moyen Chari réparent le pont du village Helibongo


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 20 Novembre 2025



Tchad : la population et les autorités du Moyen Chari réparent le pont du village Helibongo
Depuis plus d’un mois, le pont d’Helibongo, un ouvrage stratégique reliant la ville de Sarh au département du Lac-Iro, est dans un état de dégradation avancé.

Cette situation complique fortement la circulation et expose les usagers à des risques importants, notamment pour les véhicules transportant des marchandises vers les marchés du Lac-Iro. Face à cette urgence, les habitants du village d’Helibongo, appuyés par les autorités locales, ce sont mobilisés pour entreprendre des travaux de réparation.

Munis de ciment, de sable et de gravier, ils s’efforcent de combler les trous et de renforcer la structure afin de rendre le pont à nouveau sur et durable. Ce 20 novembre 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, s’est rendu sur les lieux pour constater l’avancement des travaux.

Sur place, il a échangé avec les équipes techniques et salué leur engagement, ainsi que celui de la population, qu’il a qualifiée de civique et patriotique. Il a souligné la nécessité d’achever rapidement les travaux pour garantir un passage sécurisé, essentiel à la vie quotidienne et aux activités commerciales de la province.

Le délégué a également rappelé qu’un comité local, regroupant habitants et autorités, a été mis en place pour superviser les travaux. Il a toutefois lancé un appel aux autorités centrales et aux ressortissants du Moyen-Chari afin de renforcer le soutien matériel.

Selon le délégué des infrastructures de la province du Moyen-Chari, Bikassé Larmé Vincent, la dégradation du pont résulte à la fois des intempéries et du passage fréquent de véhicules gros porteurs, qui fragilisent davantage l’ouvrage. Les riverains présents ont exprimé leur satisfaction, appréciant ce suivi direct et l’implication visible des autorités dans la gestion des infrastructures vitales de la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/11/2025

Tchad : le préfet de Bahr-Azoum sensibilise sur la cohésion sociale à Abourrakha

Tchad : le préfet de Bahr-Azoum sensibilise sur la cohésion sociale à Abourrakha

Tchad : le maire de la ville d'Am-Timan échange avec les commerçants du marché secondaire Souk Kousseri Tchad : le maire de la ville d'Am-Timan échange avec les commerçants du marché secondaire Souk Kousseri 20/11/2025

Populaires

Tchad : affaire des généraux à Klessoum, la demande de mise en liberté rejetée

19/11/2025

Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC

19/11/2025

Tchad : lancement officiel de la plateforme numérique du projet FEF-APES-Tchad

19/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter