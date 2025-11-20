Tchad : la population et les autorités du Moyen Chari réparent le pont du village Helibongo

Depuis plus d’un mois, le pont d’Helibongo, un ouvrage stratégique reliant la ville de Sarh au département du Lac-Iro, est dans un état de dégradation avancé.



Cette situation complique fortement la circulation et expose les usagers à des risques importants, notamment pour les véhicules transportant des marchandises vers les marchés du Lac-Iro. Face à cette urgence, les habitants du village d’Helibongo, appuyés par les autorités locales, ce sont mobilisés pour entreprendre des travaux de réparation.



Munis de ciment, de sable et de gravier, ils s’efforcent de combler les trous et de renforcer la structure afin de rendre le pont à nouveau sur et durable. Ce 20 novembre 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, s’est rendu sur les lieux pour constater l’avancement des travaux.



Sur place, il a échangé avec les équipes techniques et salué leur engagement, ainsi que celui de la population, qu’il a qualifiée de civique et patriotique. Il a souligné la nécessité d’achever rapidement les travaux pour garantir un passage sécurisé, essentiel à la vie quotidienne et aux activités commerciales de la province.



Le délégué a également rappelé qu’un comité local, regroupant habitants et autorités, a été mis en place pour superviser les travaux. Il a toutefois lancé un appel aux autorités centrales et aux ressortissants du Moyen-Chari afin de renforcer le soutien matériel.



Selon le délégué des infrastructures de la province du Moyen-Chari, Bikassé Larmé Vincent, la dégradation du pont résulte à la fois des intempéries et du passage fréquent de véhicules gros porteurs, qui fragilisent davantage l’ouvrage. Les riverains présents ont exprimé leur satisfaction, appréciant ce suivi direct et l’implication visible des autorités dans la gestion des infrastructures vitales de la province.