Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le préfet de Bahr-Azoum sensibilise sur la cohésion sociale à Abourrakha


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 20 Novembre 2025



Tchad : le préfet de Bahr-Azoum sensibilise sur la cohésion sociale à Abourrakha
Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Salah, a organisé le mercredi 19 novembre 2025, une séance de sensibilisation au village d’Abourrakha, situé à 18 kilomètres à l’est de la sous-préfecture de Mouraye.

L’initiative vise à renforcer la cohésion sociale entre les communautés sédentaires et les éleveurs semi-nomades, dans une zone régulièrement confrontée à des tensions intercommunautaires. Profitant du jour de marché hebdomadaire, le préfet s’est rendu sur place en compagnie du sous-préfet de Mouraye, Mahamat Idriss Hamid, et des responsables des forces de défense et de sécurité.

La rencontre a porté sur la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le préfet a rappelé que la gestion d’un département comme le Bahr-Azoum exige une présence constante sur le terrain, notamment dans les zones à risque. Plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit des leaders communautaires et de la population.

Le préfet a insisté sur la nécessité de signaler toute nouvelle implantation de village ou de campement, et a exhorté les habitants à collaborer avec les autorités pour dénoncer les malfrats, les bandits de grand chemin et les civils détenteurs d’armes de guerre. Il a également abordé la question de la circulation des motos non conformes, et appelé chacun à adopter un comportement citoyen, dans le respect des lois.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/11/2025

Tchad : installation du bureau provincial de la Plate-forme féminine du Kanem

Tchad : installation du bureau provincial de la Plate-forme féminine du Kanem

Tchad : à N’Guéli, un motocycliste tué dans un accident impliquant un camion-benne Tchad : à N’Guéli, un motocycliste tué dans un accident impliquant un camion-benne 19/11/2025

Populaires

Tchad : après la Table ronde sur le PND, le président oriente le PM et les présidents des grandes Institutions

19/11/2025

Tchad : affaire des généraux à Klessoum, la demande de mise en liberté rejetée

19/11/2025

Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC

19/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter