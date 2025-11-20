Tchad : le préfet de Bahr-Azoum sensibilise sur la cohésion sociale à Abourrakha

Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Salah, a organisé le mercredi 19 novembre 2025, une séance de sensibilisation au village d’Abourrakha, situé à 18 kilomètres à l’est de la sous-préfecture de Mouraye.



L’initiative vise à renforcer la cohésion sociale entre les communautés sédentaires et les éleveurs semi-nomades, dans une zone régulièrement confrontée à des tensions intercommunautaires. Profitant du jour de marché hebdomadaire, le préfet s’est rendu sur place en compagnie du sous-préfet de Mouraye, Mahamat Idriss Hamid, et des responsables des forces de défense et de sécurité.



La rencontre a porté sur la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le préfet a rappelé que la gestion d’un département comme le Bahr-Azoum exige une présence constante sur le terrain, notamment dans les zones à risque. Plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit des leaders communautaires et de la population.



Le préfet a insisté sur la nécessité de signaler toute nouvelle implantation de village ou de campement, et a exhorté les habitants à collaborer avec les autorités pour dénoncer les malfrats, les bandits de grand chemin et les civils détenteurs d’armes de guerre. Il a également abordé la question de la circulation des motos non conformes, et appelé chacun à adopter un comportement citoyen, dans le respect des lois.