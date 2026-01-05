Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Secteur de la pêche, un bilan 2025 exceptionnel avec 96 % d’objectifs atteints


Alwihda Info | Par - 5 Janvier 2026


La Direction de la Pêche, de l’Aquaculture et de la Valorisation des Produits a tenu sa grande réunion annuelle d'évaluation ce vendredi. Avec un taux de réalisation record, le secteur s'affirme comme un pilier de l'économie nationale sous la direction de M. Djamouss Bichara Bechir.


Tchad : Secteur de la pêche, un bilan 2025 exceptionnel avec 96 % d'objectifs atteints



 

C’est un satisfecit général qui a couronné la rencontre annuelle des acteurs de la pêche au Tchad. Autour du Directeur de la Pêche, M. Djamouss Bichara Bechir, les 21 chefs de secteurs du pays se sont réunis pour dresser le bilan des activités de l'année écoulée et définir les perspectives pour 2026.




Une performance quasi-totale


Le chiffre clé retenu lors de cette séance est sans conteste le taux de réussite de 96 % des activités programmées en 2025. Ce résultat englobe plusieurs volets stratégiques :
 

  • Les réalisations techniques : Amélioration des techniques de capture et de conservation.
     

  • Les recettes : Une gestion optimisée des taxes et redevances liées aux produits halieutiques.
     

  • L'aquaculture : Un déploiement progressif des bassins de production pour soutenir la pêche naturelle.




Défis et orientations pour 2026


Malgré ces résultats probants, les chefs de secteurs ont exposé les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment liées à la logistique, au changement climatique affectant les niveaux des eaux du Lac Tchad et du Chari, ainsi qu'à la nécessité de moderniser davantage la valorisation des produits (séchage, fumage et transport).



Le Directeur Djamouss Bichara Bechir a exhorté ses collaborateurs à ne pas se reposer sur leurs lauriers :

« Je félicite l'ensemble des chefs de secteurs pour ces 96 % de réussite. Cependant, nous devons maintenir le cap et redoubler d'efforts pour que la pêche tchadienne devienne un moteur encore plus puissant de notre sécurité alimentaire. »




Vers une gestion durable


Conformément aux orientations de la hiérarchie ministérielle, la feuille de route pour 2026 mettra l'accent sur la protection des ressources halieutiques pour éviter la surpêche, tout en encourageant les investissements privés dans l'aquaculture. L'implication des 21 chefs de secteurs sera cruciale pour traduire ces objectifs en actions concrètes dans les zones de production les plus reculées du pays.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


