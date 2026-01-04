Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’AMET dénonce la convocation du DP de Nouvelles.td a la police judiciaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2026



Tchad : L’AMET dénonce la convocation du DP de Nouvelles.td a la police judiciaire
L’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET) informe ce dimanche 4 janvier 2026 dans un communique l’opinion nationale et internationale que le Directeur de Publication du journal en ligne Nouvelles.td, M. Moussa Guedmbaye, est convoqué au téléphone pour le lundi 5 janvier 2026 au Commissariat central n°2 de N’Djamena, suite à une plainte déposée par le Commissariat de Sécurité publique n°17 (CSP 17). 
 
Selon le communique de l’AMET, cette convocation fait suite à la publication d’un article dénonçant des pratiques d’extorsion d’argent attribuées à l’Officier de police judiciaire Honoré, en service au Commissariat de Sécurité publique (CSP) numéro 17, et met en lumière des dérives graves qui portent atteinte aux droits des citoyens. « Une convocation qui n’est qu’une tentative d’intimidation visant à réduire au silence un journaliste qui n’a fait qu’informer pour l’intérêt public. Ces agissements constituent une atteinte directe à la liberté de presse, garantie par la Constitution tchadienne et les instruments internationaux ratifiés par le Tchad », a dénoncé le vice-président de l’AMET, Djimet Wiche. 
 
L’AMET appelle à la responsabilité publique. Ainsi, elle demande au ministre de la Sécurité Publique de rappeler à l’ordre le Commissaire du CSP 17, M. Mahmoud Abakoura, dont les pratiques sapent la confiance des citoyens et ternissent l’image des forces de sécurité. 
 
L’AMET appelle les médias et les journalistes à être solidaires de notre confrère Moussa Guedmbaye. À défendre le droit d’informer sans crainte de représailles. « Nous invitons les associations professionnelles à dénoncer publiquement ces intimidations et à exiger le respect strict du cadre légal. Et enfin, nous demandons à la société civile et aux défenseurs des droits humains à se joindre à cette mobilisation pour protéger la liberté d’informer », ajoute le communiqué. 
 
L’AMET réaffirme qu’il est inacceptable de tenter, par des moyens détournés, de réduire au silence les journalistes qui travaillent pour l’intérêt public.


