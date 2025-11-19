Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC

Un accord placé sous l’égide du Tchad



Représentant le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Chef de l’État tchadien et garant de l’accord, le Général Ismaïl Souleymane Lony a supervisé la rencontre et la signature du document.



Le gouvernement centrafricain était représenté par le Général Wanzet Linguissara Henri, tandis que le MPC était engagé par son président, Mahamat Al-Khatim.



Cet accord marque une nouvelle étape dans les efforts de pacification et de réconciliation engagés depuis plusieurs années en Centrafrique.