AFRIQUE

Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Novembre 2025


Un pas important vers la stabilisation en République centrafricaine a été franchi à N’Djamena, où un nouvel accord de paix a été conclu entre le gouvernement centrafricain et Mahamat Al-Khatim, chef du groupe armé Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC). La cérémonie s’est déroulée sous la médiation active du Tchad, pays garant du processus.


© DR
© DR
Un accord placé sous l’égide du Tchad

Représentant le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Chef de l’État tchadien et garant de l’accord, le Général Ismaïl Souleymane Lony a supervisé la rencontre et la signature du document.

Le gouvernement centrafricain était représenté par le Général Wanzet Linguissara Henri, tandis que le MPC était engagé par son président, Mahamat Al-Khatim.

Cet accord marque une nouvelle étape dans les efforts de pacification et de réconciliation engagés depuis plusieurs années en Centrafrique.


