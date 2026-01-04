Grande Sido : Un forum agro-pastoral à Danamadji pour cimenter la paix entre éleveurs et agriculteurs







Les éleveurs et agriculteurs du département de la Grande Sido, en collaboration avec les autorités administratives de la province du Moyen-Chari, organisent la première édition du Forum Agro-Pastoral les 3 et 4 janvier 2026 dans la sous-préfecture de Danamadji. Cet événement, placé sous le thème : « Cohabitation pacifique, paix et sécurité dans le département de la Grande Sido », vise à renforcer les liens entre ces deux communautés. Le lancement officiel des travaux a été présidé par Abdraman Ahmat Bargou, délégué général du gouvernement, en présence de nombreuses autorités locales et des forces vives. Cette initiative aspire à consolider un climat de vivre-ensemble, essentiel pour la stabilité sociale dans un département qui n’a pas connu de conflits meurtriers depuis plusieurs années. Le forum a vu une forte mobilisation des administrateurs civils et militaires, chefs traditionnels, leaders religieux, représentants des éleveurs, agriculteurs, ainsi que de membres de la société civile, des jeunes et des femmes. Tougondjidé Léonard, président du comité d'organisation et sous-préfet de Danamadji, a souligné l’importance de cet événement dans la promotion de la cohabitation pacifique à travers une célébration des moissons, mettant en valeur les productions locales et favorisant le dialogue. Algoni Mahamat Saleh, préfet du département de la Grande Sido, a appelé les éleveurs à respecter les couloirs de transhumance et à éviter les forêts sacrées, tout en conseillant aux agriculteurs d’éviter les champs pièges et la culture à proximité des couloirs réservés au passage du bétail. Le délégué général du gouvernement a exprimé sa satisfaction face à l’engagement des participants et a félicité le comité d’organisation pour leur réussite à rassembler éleveurs et agriculteurs autour des valeurs de paix et de tolérance. Il a exhorté la population à respecter l’autorité des chefs traditionnels et a mis en garde contre toute tentative de défi à l’autorité de l’État. À l’issue de cette rencontre, un engagement commun a été réaffirmé par les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs et les autorités traditionnelles pour maintenir ce climat de paix et éviter tout retour des conflits.





Il est à noter qu’après la cérémonie de lancement, le délégué général du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la tribune de la place de l’Indépendance de Danamadji, marquant ainsi un pas vers un avenir prometteur pour la région.