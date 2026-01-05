Nigeria - État de Borno : L'ISWAP intensifie ses attaques à l'EEI contre l'armée nigériane



La vulnérabilité des blindés MRAP



L'aspect le plus préoccupant pour le commandement militaire est la destruction totale du MRAP. Conçus spécifiquement pour résister aux mines et aux explosions latérales, ces véhicules sont normalement le rempart ultime contre ce type de menace.







La puissance de l'explosion, qui a littéralement "déchiré" le blindé, suggère l'utilisation de charges directionnelles ou de quantités massives d'explosifs artisanaux, une technique qui rappelle les périodes les plus sombres de l'insurrection.









Une menace croissante sur les axes routiers



Ces attaques s'inscrivent dans une stratégie de harcèlement visant à paralyser la mobilité de l'armée.





Supériorité technologique : L'ISWAP exploite des failles dans le déminage des routes.



Impact psychologique : Tuer un gradé (sergent) et détruire des équipements de pointe vise à miner le moral des troupes.



Isolement des localités : L'axe Gubio-Damasak est vital pour l'approvisionnement des garnisons situées près de la frontière avec le Niger.





Le haut commandement de l'armée nigériane à Maiduguri n'a pas encore communiqué sur l'éventualité de nouvelles mesures de déminage ou de changement d'itinéraires pour les convois futurs.

