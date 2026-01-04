Bénin : Bavure policière à Parakou, le Directeur Départemental de la Police limogé

La réponse de l'État ne s'est pas fait attendre après ce que les autorités qualifient désormais officiellement de « bavure policière ». Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris des décisions radicales pour restaurer l'autorité de la loi et la confiance des populations.









Sanctions au sommet de la Police Républicaine



La mesure la plus forte de ce communiqué est sans nul doute le limogeage immédiat du Directeur Départemental de la Police Républicaine (DDPR) du Borgou. Cette sanction administrative vise à situer les responsabilités hiérarchiques dans la gestion des opérations de sécurité qui ont dégénéré ces derniers jours à Parakou.







Le gouvernement réaffirme ainsi sa doctrine : garantir l’ordre public est une mission impérative, mais elle doit s'exercer dans le strict respect des droits fondamentaux des citoyens.









Appel au calme et à la légalité

Au-delà des sanctions, le Ministre de l'Intérieur a lancé un appel solennel au calme à l'endroit des habitants de Parakou et du département du Borgou.



Libre circulation : Le Ministre invite les populations à « vaquer librement à leurs occupations ».

Respect des lois : Il exhorte toutefois chaque citoyen à agir dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Engagement sécuritaire : Les autorités assurent que des dispositions sont prises pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.









Un climat social sous surveillance



Cette crise à Parakou intervient dans un contexte de vigilance sécuritaire accrue. En agissant rapidement contre sa propre chaîne de commandement, le gouvernement béninois cherche à éviter que la colère populaire ne se transforme en troubles plus vastes. La situation dans la cité des Koburu reste sous étroite surveillance, alors que le successeur du DDPR limogé devrait être nommé dans les prochaines heures.

