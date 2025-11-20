Tchad : le maire de la ville d'Am-Timan échange avec les commerçants du marché secondaire Souk Kousseri

Le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a rencontré le 19 novembre 2025, les commerçants du marché secondaire, communément appelé Souk Kousseri, où des travaux de restructuration sont en cours.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une initiative lancée par les autorités communales depuis la semaine dernière. La restructuration du Souk Kousseri vise à réorganiser l’espace commercial afin d’améliorer la fluidité et la sécurité dans ce lieu très fréquenté. Pour ce faire, la commune collabore étroitement avec les techniciens du service de cadastre.



Lors de la rencontre, les autorités ont expliqué les motivations de cette démarche, notamment les incendies récurrents qui ont affecté le marché ces dernières années. Un débat ouvert a permis aux vendeurs et vendeuses de s’exprimer et de poser des questions sur les modalités de réaménagement.



Le maire Mahamat Ali Ibrahim a salué la qualité des échanges, et a exprimé sa satisfaction quant à l’adhésion des participants au projet. Il a réaffirmé l’engagement de la municipalité à améliorer les conditions de travail des commerçants, tout en garantissant la sécurité du site.