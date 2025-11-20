Tchad : l’ENA et l’INSP clôturent l’atelier de validation du nouveau référentiel de la fonction publique

L’École Nationale d’Administration (ENA) et l’Institut National du Service Public (INSP) ont procédé, le mercredi 19 novembre, à la clôture officielle de l’atelier de validation du référentiel des métiers et des modules de formation destinés aux acteurs territoriaux.



Un pas majeur vers la modernisation et la professionnalisation de l’administration publique tchadienne. Durant 48 heures de travaux intenses, experts nationaux, partenaires techniques et représentants institutionnels ont œuvré à l’élaboration d’un outil stratégique visant à renforcer les compétences des cadres territoriaux dans un contexte de décentralisation accrue.



Dans son allocution de clôture, le directeur général de l’ENA, Hassan Borgo, a exprimé sa « profonde satisfaction » face à la qualité des travaux réalisés. Ce référentiel de métiers actualisé, adapté aux réalités administratives du Tchad, de modules de formation innovants, conçus pour répondre aux besoins opérationnels des acteurs territoriaux, d’une vision harmonisée de la décentralisation, est un véritable levier du développement local.



Pour le directeur général, les participants ont su « dépasser les divergences pour construire des consensus porteurs d’avenir », donnant ainsi à l’atelier une portée stratégique nationale. S’adressant aux experts, cadres et partenaires présents, Hassan Borgo a insisté sur la nécessité de porter ces outils au-delà de l’atelier, afin qu’ils deviennent de véritables instruments de transformation administrative.



« Je vous appelle à devenir les ambassadeurs de ces outils que nous venons de valider ensemble. Votre mission : les incarner sur le terrain et les faire vivre sur tout le territoire national », a-t-il déclaré. Il a également adressé ses remerciements aux partenaires techniques, notamment l’ambassade de France au Tchad et l’INSP de France, pour leur appui constant dans le renforcement des capacités de l’ENA.



Avant de clore officiellement les travaux, le directeur général a salué le professionnalisme des experts consultants Yvon Alain et Jean-Louis Rocheron, leur souhaitant un bon retour auprès de leurs familles. « Je déclare clos cet atelier, mais ouvre résolument le chantier de sa mise en œuvre », a conclu Hassan Borgo, soulignant que la validation du référentiel n’est qu’une première étape vers une administration publique plus performante, plus proche des citoyens et plus en phase avec les exigences du développement territorial.