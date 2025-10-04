Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025

L'intégration ou la contractualisation d’un nombre suffisant d’enseignants qualifiés.

L'intégration des maîtres communautaires géolocalisés pour renforcer le système éducatif.

Dans son discours, Attahir Dahiya, s'exprimant au nom du corps enseignant, a souligné que cette journée est une occasion précieuse pour les professionnels de l'éducation de réfléchir à leur mission et à leur rôle essentiel dans la construction de la nation.Les enseignants ont profité de l'événement pour adresser des recommandations au Gouvernement, notamment :Djido Ali Abatcha a appelé toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales, scolaires et traditionnelles) à s’assurer d’une rentrée pédagogique effective.Il a également lancé un appel ferme aux parents, les exhortant à respecter la loi interdisant le mariage précoce, qu’il a qualifié de « frein majeur au développement des enfants ».La cérémonie s'est achevée par un défilé des enseignants, symbolisant leur unité et leur engagement.