Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 5 Octobre 2025


Les enseignants de la province du Salamat ont célébré la Journée mondiale des enseignants 2025 ce dimanche 5 octobre. La cérémonie officielle a eu lieu à la Place de la Nation et était présidée par Djido Ali Abatcha, secrétaire général du département de Bahr-Azoum, représentant le Délégué général du Gouvernement.


Tchad : La province du Salamat célèbre la Journée mondiale des enseignants 2025


  Dans son discours, Attahir Dahiya, s'exprimant au nom du corps enseignant, a souligné que cette journée est une occasion précieuse pour les professionnels de l'éducation de réfléchir à leur mission et à leur rôle essentiel dans la construction de la nation.

 
Les enseignants ont profité de l'événement pour adresser des recommandations au Gouvernement, notamment :
  • L'intégration ou la contractualisation d’un nombre suffisant d’enseignants qualifiés.
  • L'intégration des maîtres communautaires géolocalisés pour renforcer le système éducatif.
 
Djido Ali Abatcha a appelé toutes les parties prenantes (autorités administratives, communales, scolaires et traditionnelles) à s’assurer d’une rentrée pédagogique effective.

Il a également lancé un appel ferme aux parents, les exhortant à respecter la loi interdisant le mariage précoce, qu’il a qualifié de « frein majeur au développement des enfants ».

La cérémonie s'est achevée par un défilé des enseignants, symbolisant leur unité et leur engagement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/10/2025

N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école

N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra ​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra 04/10/2025

Populaires

N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école

04/10/2025

Tchad : Le MPS du Moyen-Chari mobilise les militants autour de la révision constitutionnelle

05/10/2025

RCA : Le Président Touadéra reçoit le Prince Arthur Eze pour stimuler l'investissement nigérian

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter