Tchad : affaire des généraux à Klessoum, la demande de mise en liberté rejetée

La Maison d'arrêt de Klessoum est le théâtre d’un procès impliquant un groupe d'officiers tchadiens, accusés de corruption et de complicité de corruption d’un juge d’instruction, Djoumah Mahamadene.



Selon les accusations, ces généraux auraient soudoyé le magistrat avec la somme de 30 millions de francs CFA, et un véhicule V8 pour obtenir la libération de Mahamat Massar Houd. Cette affaire est liée à un vaste détournement de fonds de plus d'un milliard de francs CFA, impliquant l'ancien trésorier de Koundjourou, Mahamat Massar Houd.



Lors de cette audience, les avocats de la défense ont demandé au président du tribunal, la mise en liberté de leurs clients. Lors des audiences précédentes, ils avaient déjà réclamé une confrontation avec le juge Djoumah Mahamadene, tandis que le procureur avait soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de N’Djamena.



Ce mercredi 19 novembre 2025, le juge Djoumah était absent à l'audience. La demande de mise en liberté des prévenus a été rejetée. Le procureur a ordonné le maintien en détention des officiers jusqu'à la prochaine audience de délibération, prévue le 26 novembre.