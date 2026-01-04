Crise Anglophone : Deux gendarmes tombent dans une embuscade à Bafmeng

Le calme précaire de la localité de Bafmeng a été brisé par une incursion violente de combattants séparatistes. Selon des sources sécuritaires et locales, deux éléments de la gendarmerie nationale ont été abattus alors qu'ils étaient en service.











L'ombre du « Général BTK »



L'attaque a été rapidement revendiquée sur les réseaux sociaux par un groupe armé opérant dans le secteur. Les assaillants seraient menés par un chef rebelle local connu sous l'alias de « Général BTK ». Ce dernier, dont le groupe multiplie les embuscades dans la Menchum, a diffusé des images montrant ses hommes avec les effets militaires — armes, munitions et uniformes — emportés sur les corps des victimes après l'assaut.









Une insécurité persistante dans le Nord-Ouest



Cet incident illustre une nouvelle fois la fragilité de la situation sécuritaire dans la région du Nord-Ouest. Malgré les opérations régulières de l'armée camerounaise, les groupes séparatistes continuent de mener des actions de type "guérilla", ciblant les forces de défense et de sécurité ainsi que les symboles de l'État.





Mode opératoire : Attaque surprise suivie d'un retrait rapide avec récupération du matériel militaire.



Zone touchée : Bafmeng est une zone stratégique mais difficile d'accès, propice aux embuscades.









Réaction des autorités

À Yaoundé, les autorités sécuritaires n'ont pas encore publié de bilan officiel, mais des renforts ont été déployés dans le département de la Menchum pour tenter de localiser la base du groupe armé responsable de ce double meurtre. Les populations locales, prises en étau entre les belligérants, redoutent de nouvelles tensions dans les jours à venir.

