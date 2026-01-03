Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Solidarité nationale : plus de 1 200 kits alimentaires remis aux personnes handicapées à N’Djamena


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 3 Janvier 2026


​Le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé, ce samedi 03 janvier 2026, au siège du Réseau des personnes handicapées du Tchad (REPHAT), situé au quartier N’Djari dans le 8ᵉ arrondissement, à une importante distribution de denrées alimentaires au profit des personnes vivant avec un handicap.


Cette action solidaire vise à soulager les membres des cinq organisations faîtières du secteur.

La cérémonie de remise a été présidée par le directeur général de la Solidarité, Abakar Mahamat Seid, représentant la ministre empêchée. Dans son allocution, il a transmis les remerciements de la ministre et rappelé l’engagement constant du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à placer « l’être humain au centre de ses préoccupations ».

Cette distribution intervient dans un contexte particulier, faisant suite à un appel des plateformes associatives après des difficultés rencontrées avec les services douaniers tchadiens, lesquelles entravaient leurs activités. « Le ministère de l’Action sociale a entrepris des démarches qui aboutiront à des solutions bénéfiques pour toutes les parties », a assuré M. Seid, reconnaissant ainsi les préoccupations soulevées.

Dans l’immédiat, et à l’occasion des célébrations de fin d’année, une aide d’urgence a été mobilisée. Au total, 1 200 kits alimentaires, composés de riz, sucre, huile et macaroni, ont été répartis équitablement entre les cinq organisations faîtières représentatives des personnes handicapées au Tchad.

Si cette aide humanitaire a été accueillie avec gratitude, les représentants des bénéficiaires en ont profité pour porter un message fort. Galmai Moussa Abdramane, président national du REPHAT, a rappelé l’importance de la mise en œuvre effective de l’Agence nationale de promotion et de protection des droits des personnes en situation de handicap.

« L’assistance humanitaire, bien que nécessaire, ne saurait à elle seule répondre durablement à nos défis », a-t-il déclaré. Cette agence, conforme à la vision du Président de la République et aux engagements internationaux du Tchad, est présentée comme un levier essentiel pour l’autonomisation, l’inclusion socio-économique, l’accès à la formation, à l’emploi et à l’entrepreneuriat.

En conclusion, Abakar Mahamat Seid a réaffirmé la disponibilité de son département à rester à l’écoute et à travailler en étroite collaboration avec les personnes handicapées. De son côté, le REPHAT a exprimé sa volonté d’accompagner le ministère dans la concrétisation de cette agence, appelant à faire de 2026 l’année du passage “des engagements aux actions concrètes”.

Cette distribution illustre ainsi une double réalité : une réponse humanitaire immédiate à une situation ponctuelle et un geste de solidarité, mais aussi l’expression d’une attente forte en faveur de politiques publiques structurelles garantissant l’autonomie et l’inclusion de toutes les personnes handicapées au Tchad.


