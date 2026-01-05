Musique : Matibeye Geneviève brise le silence avec quatre titres aux messages puissants

Elle nous avait manqué. Matibeye Geneviève, l'artiste à la voix de velours et à la conscience éveillée, revient avec une proposition artistique mûrie. Fidèle à son style unique — un mélange subtil d'Afro-fusion, de Soul et de Noon Pah (rythme traditionnel tchadien) — elle s'apprête à livrer quatre titres qui explorent les profondeurs de l'âme humaine et les défis de la société.









Quatre titres, quatre facettes de l'engagement

Chaque chanson sera accompagnée d'un visualizer pour une immersion totale dans son univers. Voici ce que nous réserve ce mois de janvier :



« Ssi Kemba » (Sortie le 8 janvier) : Un appel vibrant à la bienveillance. L'artiste y souligne l'importance de la transmission des valeurs morales aux jeunes générations.

« Aya » (Sortie le 15 janvier) : Véritable hymne à l'entrepreneuriat féminin. Matibeye y célèbre l'audace et l'indépendance de la jeune fille africaine.

« Awe » (Sortie le 22 janvier) : Chanté en langue Ngambaye (« Va »), ce titre aborde la rupture amoureuse sous l'angle de la dignité et du respect de soi.

« C'est qui ? » (Sortie le 29 janvier) : Une exploration de la désillusion amoureuse, invitant l'auditeur à une nécessaire lucidité émotionnelle.







Un calendrier de sortie millimétré



L'artiste a choisi de rythmer le mois de janvier 2026 en dévoilant un titre chaque jeudi, créant ainsi un rendez-vous hebdomadaire avec ses fans.









Date Titre Thématique principale 08 Janvier Ssi Kemba Bienveillance et Valeurs 15 Janvier Aya Autonomisation féminine 22 Janvier Awe Rupture et Dignité 29 Janvier C’est qui ? Lucidité émotionnelle







Plus qu'une chanteuse, une femme d'impact

Ce retour marque une étape charnière dans la carrière de Matibeye Geneviève. En conciliant sa carrière musicale avec ses activités d'entrepreneure, elle incarne elle-même les valeurs d'indépendance qu'elle chante dans « Aya ». Ce projet est le premier jalon d'un nouvel album qui s'annonce déjà comme une œuvre majeure de la musique sahélienne contemporaine.

