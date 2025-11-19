Tchad : à Abéché, remise d’équipements à 25 femmes entrepreneures appuyées par la Fondation Chamsal Houda

Une cérémonie de remise d’équipements s’est tenue ce mercredi dans les locaux de la Fondation Chamsal Houda, à Abéché, en présence du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui.



Cette étape marque la concrétisation de l’engagement commun en faveur de vingt-cinq femmes bénéficiaires affiliées à la fondation. Au nom de la présidente de la Fondation Chamsal Houda, le coordinateur Abdelkhadir Brahim a exprimé sa profonde gratitude au Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), dont le soutien a permis la réalisation de cette initiative dans le cadre du projet SaZLECAF.



Il a également salué l’expertise du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA), qui assure une formation des bénéficiaires jusqu’au 21 novembre 2025, posant ainsi les bases nécessaires à leur réussite. Le coordinateur de la Fondation a souligné que si la formation ouvre les portes de la connaissance, les équipements remis en ce jour en sont la matérialisation concrète.



Ils constituent, a-t-il indiqué, « le pont indispensable entre le savoir acquis et la création de valeur économique durable ». Les équipements remis sont composés notamment de : conditionneuses, dateurs, machines à coudre pour emballage, pasteurisateurs de lait, et presses à huile électriques.



Selon lui, ces machines représentent bien plus qu’un simple don : elles incarnent un investissement stratégique pour l’avenir économique des bénéficiaires, notamment dans la perspective des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). S’adressant aux bénéficiaires, Abdelkhadir Brahim a salué leur assiduité durant la formation et les a exhortées à faire un usage optimal et responsable des équipements mis à leur disposition.



Ces outils, a-t-il rappelé, constituent un véritable « passeport » vers des marchés plus exigeants et plus rémunérateurs. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des équipements aux femmes bénéficiaires, dans une ambiance empreinte d’engagement et d’espoir pour le développement économique de la province du Ouaddaï.