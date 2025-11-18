Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un différend de politesse dégénère en violence physique


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 19 Novembre 2025



L'agresseur, dépêché depuis son village par des proches résidant dans la capitale, avait pour mission de « corriger » une voisine qui, selon eux, ne saluait jamais les habitants du quartier.

‎L'agresseur serait arrivé chez ses parents, également voisins de la victime. Ensemble, ils auraient orchestré un guet-apens. ‎ ‎L'agression s'est déroulée en pleine rue, alors que la dame se rendait à son travail. L'homme l'aurait délibérément provoquée en l'interpellant : « Prostituée, tu pars où ? » ‎

La victime, indignée, aurait répondu à la provocation : « Tu m'appelles prostituée, tu me connais où ? » Suite à cet échange, l'homme l'aurait rouée de coups, sans que personne n'intervienne pour les séparer. ‎ ‎Après avoir été appréhendé par les forces de l'ordre, un processus de règlement amiable a été initié entre les deux familles, vraisemblablement sous l'égide de la justice.

L'homme a bénéficié d'une liberté provisoire permettant de mener les pourparlers, étant donné que le lien de voisinage a été priorisé. ‎Cependant, il aurait profité de cette liberté pour regagner son village, rompant ainsi le processus et se soustrayant à la justice.

Au tribunal de grande instance de N’Djamena le 17 novembre 2025, la défense a sollicité l'aide des juges permettant de faire revenir ce dernier. ‎ ‎La victime refuse catégoriquement le règlement à l'amiable, et a décidé de poursuivre son agresseur devant la juridiction compétente. ‎Elle affirme n'avoir pas pu se rendre à son travail depuis l'incident, et avoir engagé des dépenses considérables pour ses soins de santé.

Selon elle, son état de santé reste précaire et convalescent à ce jour. Faute de présence de l'accusé, le dossier a été renvoyé.


