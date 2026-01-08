Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Filière Coton : Mbontar Ndouko tire la sonnette d’alarme sur les impayés et l'insécurité des récoltes


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 9 Janvier 2026


MOUNDOU – Le cri de détresse des cotonculteurs tchadiens a retenti ce jeudi 8 janvier 2026. Lors d'un point de presse décisif, le président de l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Tchad (UNPC-T) a pointé du doigt les retards de paiement et une insécurité grandissante qui menacent l'avenir de "l'or blanc".


Filière Coton : Mbontar Ndouko tire la sonnette d’alarme sur les impayés et l'insécurité des récoltes



 

La campagne cotonnière 2025-2026, pourtant porteuse d'espoirs, traverse une zone de fortes turbulences. À Moundou, la capitale économique, Mbontar Ndouko n'a pas mâché ses mots pour décrire une situation qu'il juge « inacceptable » pour les millions de Tchadiens dont la survie dépend de cette culture industrielle.

 

Le principal point de friction réside dans le retard des paiements aux producteurs. Si la Cotontchad SN est le partenaire direct des paysans, le blocage semble se situer au niveau de l'État.

 

  • Le nœud du problème : Le versement du "différentiel de prix".
     

  • L'appel de l'UNPC-T : Mbontar Ndouko demande le déblocage immédiat d'une subvention de 4,7 milliards de francs CFA.
     

  • L'objectif : Permettre le paiement intégral aux producteurs sur la base du prix fixé de 280 FCFA/kg.
     

« Le retard de paiement est la principale cause de démotivation. Il fragilise les familles et compromet gravement les semis de la saison prochaine », a averti le Président de l’UNPC-T.

 

Au-delà de l'aspect financier, c'est l'intégrité physique des producteurs et de leur travail qui est en jeu. L'UNPC-T dénonce une multiplication des incendies criminels de coton graine entreposé dans les champs.

 

Le drame a atteint son paroxysme récemment à Andoum, dans le Logone Oriental, où un producteur a perdu la vie en tentant de sauver sa récolte des flammes. Ces incendies à répétition, survenant souvent alors que le coton attend son évacuation vers les usines d'égrenage, créent un climat de psychose et des pertes économiques colossales.

 

Pour éviter l'effondrement d'un secteur qui fait vivre plus de 3,5 millions de personnes, l'association des producteurs interpelle les autorités à plusieurs niveaux :
 

  1. Respect des engagements financiers : Versement urgent de la subvention étatique pour libérer les paiements.:
     

  2. Sécurisation des zones de stockage : Renforcement de la surveillance autour des points de collecte et des champs pour stopper les incendies.
     

  3. Accélération de l'évacuation : Réduire le temps de stockage du coton graine en plein air pour limiter les risques de sinistres.




Le coton reste un pilier de l'économie nationale, permettant aux paysans de financer la scolarité de leurs enfants et d'investir dans leurs communautés. Pour Mbontar Ndouko, négliger cette filière, c'est condamner une partie vitale de la population tchadienne à la précarité.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/01/2026

Tchad : la mission agricole chinoise remet des matériels agricoles à l’ITRAD

Tchad : la mission agricole chinoise remet des matériels agricoles à l’ITRAD

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré 08/01/2026

Populaires

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré

08/01/2026

Niger : intégration de 11015 enseignants contractuels à la Fonction publique

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter