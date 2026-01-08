N'Djamena : Un camion de gaz butane se renverse à Walia, un blessé grave enregistré

L'accident s'est produit sur l'axe reliant le rond-point Walia Barrière à Walia Ngosso. Selon les informations rapportées par le journal Fusion Infos ce vendredi, le poids lourd a perdu l'équilibre pour finir sa course en "chute libre" au niveau de l'alimentation « Jaki la gazelle ».











Un bilan humain et des dégâts matériels



Le choc a été d'une rare violence. Si le chauffeur et quelques passagers ont réussi à s'extraire de la cabine à temps, l'un des apprentis n'a pas eu cette chance. Grièvement blessé, il a été évacué d'urgence vers une structure sanitaire de la place par les témoins de la scène selon Fusion Infos.







Sur le plan matériel, l'accident a causé l'éparpillement de dizaines de canisters de gaz (bouteilles) sur la chaussée et aux abords de l'alimentation, créant un périmètre de danger immédiat en raison des risques d'explosion ou de fuite.









Une zone sécurisée après l'accident



La circulation a été fortement perturbée dans cette zone névralgique du 9ème arrondissement. Des mesures ont été prises pour sécuriser le site et éviter tout incident secondaire lié au gaz. Les bouteilles éparpillées ont finalement été évacuées quelques heures après le drame pour dégager la voie publique.









Cet accident remet sur le tapis la question de la sécurité du transport des matières dangereuses en milieu urbain, particulièrement sur les axes de Walia, souvent congestionnés et étroits.







