Tchad : lancement officiel de la plateforme numérique du projet FEF-APES-Tchad

Le ministère de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le Service de la coopération de l’ambassade de France au Tchad, a procédé ce 19 novembre 2025 au lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique du projet « Appui à la Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur au Tchad » (FEF-APES-Tchad).



La cérémonie s’est tenue dans les locaux du Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD). Cette initiative s’inscrit dans la mise en place de nouveaux mécanismes d’orientation et d’insertion professionnelle prévus par le Fonds Équipe France « Appui à la Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur au Tchad ». Elle vise notamment à permettre aux étudiants des six institutions universitaires du pays de suivre des cours à distance.



La cérémonie a réuni plusieurs responsables du ministère de l’Enseignement supérieur, le représentant du secrétaire exécutif de la CBLT, des présidents d’universités concernées ainsi que des représentants de l’ambassade de France au Tchad.



Dans son allocution, l’attachée de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade de France au Tchad, Mme Wéloré Tamboura, a souligné l’importance de l’appui à l’enseignement supérieur, l’une des priorités de la coopération bilatérale franco-tchadienne. Elle a rappelé les efforts déployés pour renforcer ce secteur à travers des actions concrètes menées par le Service de coopération et d’action culturelle, l’Espace Campus France, l’Institut de Recherche pour le Développement, l’Agence Française de Développement et plusieurs universités françaises dans le cadre d’accords interuniversitaires.



Elle a également précisé que le projet APES-Tchad s’inscrit dans la continuité de nombreuses initiatives déjà engagées, telles que les programmes de mobilité doctorale, les séjours scientifiques ou encore divers micro-projets ponctuels. Elle a rappelé qu’en date du 16 octobre 2023, l’ambassadeur de France avait été reçu par le ministre de l’Enseignement supérieur qui avait alors sollicité un appui renforcé dans la professionnalisation de l’enseignement supérieur au Tchad. C’est de cette demande qu’est née la mise en place du projet FEF-APES-Tchad.



L’objectif final du projet est de capitaliser les acquis et de contribuer à l’élaboration d’une stratégie nationale de professionnalisation de l’enseignement supérieur. Mme Tamboura a tenu à remercier l’ensemble des partenaires ayant contribué à la préparation, et à la mise en œuvre du projet, notamment le ministère de l’Enseignement supérieur, le Conseil National du Patronat Tchadien et plusieurs autres acteurs.



Procédant au lancement officiel, le directeur de la Recherche scientifique, de la Coopération et de la Formation professionnelle, le Pr Zakinet Dangbet, représentant le secrétaire général du ministère, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires pour leur soutien constant. Il a souligné l’importance de renforcer la professionnalisation dans toutes les filières, qu’elles soient littéraires ou scientifiques, afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.



Selon lui, ce lancement constitue l’aboutissement de plusieurs mois de travaux menés conjointement avec les points focaux des différentes universités. Il a également rappelé que cette plateforme numérique constitue une étape majeure et que le processus se poursuivra notamment jusqu’à Abéché.



Le directeur a remercié l’ambassade de France ainsi que les consultants nationaux et internationaux impliqués dans la mise en œuvre du projet. Enfin, une projection a été présentée au cours de la cérémonie, illustrant les avantages de la nouvelle plateforme numérique et montrant des images de certaines infrastructures universitaires en provinces et de leurs équipements.