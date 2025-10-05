Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Un commissaire divisionnaire de police soutient un mémoire sur le leadership transformationnel et les relations entre la police et les usagers


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


Le Commissaire divisionnaire de police Moustapha Rramadan Oudaa a soutenu son mémoire de licence à l’Université Logos I Can Maxwell Africa Campus du Tchad, École du leadership, par visioconférence à la télévision Electron TV.


Son mémoire portait sur le thème : « Le leadership transformationnel, levier correcteur du désamour entre la police tchadienne et ses usagers ».

L’auteur part d’un constat préoccupant : les relations entre la police tchadienne et la population demeurent tendues, marquées par un déficit de confiance et une perception négative, liée à des cas de violences, d’abus de pouvoir et à une insatisfaction générale concernant la qualité des services rendus. Cette crise de confiance représente un défi majeur pour la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale au Tchad.

Dans ses propos introductifs, le commissaire a rappelé l’importance de mettre en pratique les principes du leadership transformationnel au sein de la police tchadienne afin d’en évaluer l’impact sur les relations avec la communauté et d’identifier les facteurs clés de succès pour sa mise en œuvre. Selon lui, ce type de leadership constitue un outil essentiel pour restaurer la confiance, favoriser la communication bidirectionnelle, renforcer la transparence, la responsabilité, le respect des droits de l’homme, ainsi que l’éthique et la déontologie policière.

Méthodologie

Pour mener cette étude, l’auteur a adopté une approche scientifique basée sur la méthode positiviste. Il a eu recours à la recherche documentaire (consultation de sources en ligne et en bibliothèques) et à des techniques de terrain, notamment des études de cas, des enquêtes et des entretiens menés auprès de policiers et d’usagers. Ces échanges ont permis de collecter des données précieuses sur leurs perceptions et expériences.

Facteurs du désamour

L’étude met en évidence plusieurs facteurs expliquant la méfiance de la population envers la police :
  • une perception négative persistante ;
  • l’insatisfaction vis-à-vis des services (accès limité, lenteur dans le traitement des conflits, communication restreinte, interventions jugées inadaptées) ;
  • un déficit de légitimité et de justice procédurale.
  • Ces éléments contribuent à creuser le fossé entre les forces de l’ordre et les citoyens.
Recommandations

Pour y remédier, le mémoire propose plusieurs stratégies :
  • réformer les critères de recrutement et renforcer la formation de base, conformément à la loi 19 portant statut général des personnels du corps de la police nationale ;
  • promouvoir la formation continue et le recyclage des agents ;
  • améliorer la communication et instaurer une transparence accrue dans les interventions ;
  • affecter les policiers selon leurs compétences et leur mérite ;
  • encourager la promotion de l’éthique, de l’intégrité et de la responsabilité.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


