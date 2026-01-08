Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA

Le chef d’État-major de l’Armée de l’Air (CEMAA), le général de corps aérien Idriss Amine Ahmed, s’est entretenu ce midi, avec le nouvel attaché de défense de l’ambassade de la République Arabe d’Égypte au Tchad, Ahmat Al-Barbarie.



La coopération militaire dans le domaine aérien avec en toile de fond, la formation des spécialistes, les exercices conjointes, le renforcement des capacités dans le domaine de la médecine aéronautique et le soutien logistique ont constitué l’essentiel des discussions en bilatérale et en élargie.



Peu avant de prendre congé de son hôte, le CEMAA a souhaité bon vent à l’officier supérieur égyptien en mission diplomatique au Tchad.