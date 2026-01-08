Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2026



Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA
Le chef d’État-major de l’Armée de l’Air (CEMAA), le général de corps aérien Idriss Amine Ahmed, s’est entretenu ce midi, avec le nouvel attaché de défense de l’ambassade de la République Arabe d’Égypte au Tchad, Ahmat Al-Barbarie.

La coopération militaire dans le domaine aérien avec en toile de fond, la formation des spécialistes, les exercices conjointes, le renforcement des capacités dans le domaine de la médecine aéronautique et le soutien logistique ont constitué l’essentiel des discussions en bilatérale et en élargie.

Peu avant de prendre congé de son hôte, le CEMAA a souhaité bon vent à l’officier supérieur égyptien en mission diplomatique au Tchad.

Tchad : l’attaché de défense de l’ambassade d’Egypte reçu par le CEMAA


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/01/2026

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

Tchad : transformation numérique, l’ANSICE renforce ses capacités grâce à un don de la Banque mondiale

Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ? Tchad : à N'Djamena, comment éradiquer le banditisme de demain quand les enfants d'aujourd'hui sont abandonnés ? 07/01/2026

Populaires

Tchad : mobilisation des régies financières, le ministre d’État appelle à plus de performance et de résultats

07/01/2026

Tchad : Le COM-FIR et d'autres personnalités en visite à l’ENASTIC d'Amdjarass suite aux récents incidents

08/01/2026

États-Unis : Donald Trump ordonne le retrait de Washington de 66 organisations internationales

08/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter