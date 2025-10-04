Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


​L’école primaire mixte de Gardolé, située dans la commune du 3ᵉ arrondissement de N’Djamena, a reçu du matériel didactique offert par l’Association des Anciens Élèves de l’École Mixte de Gardolé (AAEEMG).


N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école
Dans son mot de circonstance, le chargé de communication de l’AAEEMG a rappelé que ces équipements sont destinés aux enseignants de l’établissement, en signe de reconnaissance et de soutien envers celles et ceux qui, chaque jour, se consacrent à la noble mission d’éduquer les enfants.

L’association a par ailleurs lancé un appel à l’État et aux organisations partenaires. L’École Mixte de Gardolé, l’une des premières écoles créées à N’Djamena, fait face à de nombreuses difficultés : absence de mur de clôture, manque d’électricité et conditions d’apprentissage précaires. L’AAEEMG sollicite ainsi un appui concret afin d’améliorer la situation et d’offrir aux élèves un cadre d’étude digne et sécurisé.

De son côté, le directeur de l’école, Seidna Malluom Dallah, a exprimé, au nom de l’ensemble du corps enseignant, sa profonde gratitude envers les anciens élèves pour leur précieux soutien.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

Tchad : L'UNFPA vient en aide aux femmes de Maïngara touchées par les inondations Tchad : L'UNFPA vient en aide aux femmes de Maïngara touchées par les inondations 03/10/2025

Populaires

Cameroun : Naufrage tragique sur le fleuve Logone, 10 personnes noyées

04/10/2025

Tchad - L’ATPE fête ses 59 ans : entre hommage, innovations et reconnaissance

03/10/2025

Rwanda : Le Président Kagame exhorte 1000 nouveaux officiers à la résilience et au service de la nation

04/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter