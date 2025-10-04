N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école

Dans son mot de circonstance, le chargé de communication de l’AAEEMG a rappelé que ces équipements sont destinés aux enseignants de l’établissement, en signe de reconnaissance et de soutien envers celles et ceux qui, chaque jour, se consacrent à la noble mission d’éduquer les enfants.



L’association a par ailleurs lancé un appel à l’État et aux organisations partenaires. L’École Mixte de Gardolé, l’une des premières écoles créées à N’Djamena, fait face à de nombreuses difficultés : absence de mur de clôture, manque d’électricité et conditions d’apprentissage précaires. L’AAEEMG sollicite ainsi un appui concret afin d’améliorer la situation et d’offrir aux élèves un cadre d’étude digne et sécurisé.



De son côté, le directeur de l’école, Seidna Malluom Dallah, a exprimé, au nom de l’ensemble du corps enseignant, sa profonde gratitude envers les anciens élèves pour leur précieux soutien.