Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Installation du nouvel Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia 1


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 5 Octobre 2025


Nahoutengar Ngaro Célestin a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions d'Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia 1 (département de la Nya). Nommé par arrêté n° 022 du 23 septembre 2025, il a pris les rênes de l'Inspection après une passation de service.


Tchad : Installation du nouvel Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia 1


  La cérémonie a été présidée par le chargé de la formation pédagogique Néranel Jean Pierre, représentant l'Inspecteur Départemental de la Nya.
 

Passation de service et recommandations

 
L'Inspectrice sortante, Mme Ngarnaissem née Tabarimbaye Solange, après deux ans à la tête de l'Inspection, a passé le témoin en présentant une évaluation honnête des points forts et des aspects à améliorer de l'institution.

 
  • Appel à la scolarisation : Le représentant de l'Inspecteur Départemental de la Nya a vivement recommandé aux parents d'envoyer massivement leurs enfants à l'école et a invité le nouvel inspecteur à travailler en équipe pour la bonne réussite des apprenants.
 
 
Le nouvel Inspecteur, Nahoutengar Ngaro Célestin, a remercié les autorités pour leur confiance et a promis de ne pas décevoir la hiérarchie. Il a adressé un signal fort aux enseignants concernant les procédures administratives : les nouveaux enseignants affectés doivent se concentrer sur les activités pédagogiques pendant un mois après leur prise de service, avant de s'occuper des certificats et mutations internes.

 
Le Sous-préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a :
  • Saluer les efforts de l'Inspectrice sortante.
  • Apporter son soutien au nouvel entrant pour les innovations de l'année scolaire en cours.
  • Exhorter les directeurs d’école, en particulier en milieu rural, à préparer les structures d’accueil et à tolérer les enfants en situation de frais de scolarité impayés.
L'ensemble des témoignages lors de la cérémonie a souligné la satisfaction quant à la bonne santé du système éducatif dans la Nya.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/10/2025

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra

​Tchad : Retrait immédiat de lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné® ​Tchad : Retrait immédiat de lots de céréales pour nourrissons de la marque Blédiné® 04/10/2025

Populaires

N’Djamena : les anciens élèves de Gardolé offrent du matériel didactique à leur école

04/10/2025

Tchad : Le MPS du Moyen-Chari mobilise les militants autour de la révision constitutionnelle

05/10/2025

RCA : Le Président Touadéra reçoit le Prince Arthur Eze pour stimuler l'investissement nigérian

05/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter