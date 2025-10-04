Tchad : Installation du nouvel Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia 1

Passation de service et recommandations

Appel à la scolarisation : Le représentant de l'Inspecteur Départemental de la Nya a vivement recommandé aux parents d'envoyer massivement leurs enfants à l'école et a invité le nouvel inspecteur à travailler en équipe pour la bonne réussite des apprenants.

Saluer les efforts de l'Inspectrice sortante.

Apporter son soutien au nouvel entrant pour les innovations de l'année scolaire en cours.

Exhorter les directeurs d’école, en particulier en milieu rural, à préparer les structures d’accueil et à tolérer les enfants en situation de frais de scolarité impayés.

La cérémonie a été présidée par le chargé de la formation pédagogique Néranel Jean Pierre, représentant l'Inspecteur Départemental de la Nya.L'Inspectrice sortante, Mme Ngarnaissem née Tabarimbaye Solange, après deux ans à la tête de l'Inspection, a passé le témoin en présentant une évaluation honnête des points forts et des aspects à améliorer de l'institution.Le nouvel Inspecteur, Nahoutengar Ngaro Célestin, a remercié les autorités pour leur confiance et a promis de ne pas décevoir la hiérarchie. Il a adressé un signal fort aux enseignants concernant les procédures administratives : les nouveaux enseignants affectés doivent se concentrer sur les activités pédagogiques pendant un mois après leur prise de service, avant de s'occuper des certificats et mutations internes.Le Sous-préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a :L'ensemble des témoignages lors de la cérémonie a souligné la satisfaction quant à la bonne santé du système éducatif dans la Nya.