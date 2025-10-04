Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


En prévision de la table ronde internationale de financement du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », prévue à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre prochains, la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA) a organisé une rencontre préparatoire. Ce dimanche 5 octobre 2025, la CCIAMA, en partenariat avec l’Association des Professionnels du Crédit (APEC), a tenu un déjeuner d’échanges à N’Djamena.


Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi


 

Positionner le secteur privé comme moteur du développement

 
Placée sous le patronage de M. Tahir Hamid Nguilin, Président du Comité d’organisation de la Table ronde, cette rencontre a réuni des chefs d’entreprises, des banquiers, des représentants d’institutions financières et des partenaires techniques.
 
L’objectif commun est de positionner le secteur privé tchadien comme le moteur principal de la mise en œuvre du PND.
 

Thèmes abordés et stratégies d'attraction

 
Les discussions se sont concentrées sur les aspects essentiels pour séduire les investisseurs étrangers à Abou Dhabi :
  • Présentation du portefeuille national de projets privés.
  • Explication des critères d’éligibilité et d’évaluation des projets.
  • Valorisation des projets structurants susceptibles d’attirer les financements.
L’accent a également été mis sur la nécessité de créer un environnement propice à l’investissement, de moderniser le cadre des affaires et de promouvoir les partenariats public-privé (PPP).


Ce déjeuner d’affaires est une étape clé pour la mobilisation du secteur privé en vue de la Table ronde, qui est considérée comme une vitrine pour les opportunités d’investissement au Tchad et un levier essentiel pour la transformation économique du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


