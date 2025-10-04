Tchad : Le secteur privé se mobilise pour le financement du PND "Tchad Connexion 2030" à Abou Dhabi

Positionner le secteur privé comme moteur du développement

Thèmes abordés et stratégies d'attraction

Présentation du portefeuille national de projets privés.

Explication des critères d’éligibilité et d’évaluation des projets.

Valorisation des projets structurants susceptibles d’attirer les financements.

Placée sous le patronage de M. Tahir Hamid Nguilin, Président du Comité d’organisation de la Table ronde, cette rencontre a réuni des chefs d’entreprises, des banquiers, des représentants d’institutions financières et des partenaires techniques.L’objectif commun est de positionner le secteur privé tchadien comme le moteur principal de la mise en œuvre du PND.Les discussions se sont concentrées sur les aspects essentiels pour séduire les investisseurs étrangers à Abou Dhabi :L’accent a également été mis sur la nécessité de créer un environnement propice à l’investissement, de moderniser le cadre des affaires et de promouvoir les partenariats public-privé (PPP).Ce déjeuner d’affaires est une étape clé pour la mobilisation du secteur privé en vue de la Table ronde, qui est considérée comme une vitrine pour les opportunités d’investissement au Tchad et un levier essentiel pour la transformation économique du pays.