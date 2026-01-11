Tchad : l’éducation, l’arme la plus puissante pour changer le pays

Au Tchad, l’éducation dépasse le simple cadre d’un droit fondamental : elle constitue un levier stratégique de transformation sociale, économique et culturelle. Face à la pauvreté, aux inégalités et à l’insécurité, former les jeunes demeure essentiel pour bâtir une société plus responsable et engagée.



L’éducation, pilier du développement durable



L’éducation façonne les mentalités et renforce la citoyenneté. Elle permet de lutter contre l’ignorance, les violences, les discriminations et certaines pratiques sociales néfastes. Un citoyen instruit est mieux armé pour comprendre ses droits et ses devoirs, respecter les lois et contribuer à la paix sociale.



Mahamat Abdoulaye, enseignant à l’école Continental, explique : « L’éducation ne se limite pas à l’apprentissage des leçons. Elle forme l’esprit critique et prépare les enfants à devenir des citoyens responsables. Lorsqu’un élève comprend l’importance de l’école, c’est toute sa famille qui change de mentalité. »



La pauvreté reste l’un des défis majeurs du Tchad. L’éducation constitue l’un des moyens les plus efficaces pour la combattre. Grâce à l’instruction, les jeunes peuvent acquérir des compétences, accéder à l’emploi, créer des activités génératrices de revenus et participer activement au développement économique du pays.



Saleh Moussa, étudiant à l’Université de N’Djamena, témoigne : « Sans l’école, je ne serais rien. L’éducation m’a donné de l’espoir et de la confiance en moi. Même si les conditions sont difficiles, nous croyons que le savoir est la clé pour changer notre pays. »



Cependant, le système éducatif tchadien fait face à de multiples difficultés : manque d’infrastructures, pénurie d’enseignants qualifiés, classes surchargées, grèves répétées et abandon scolaire. Dans les zones rurales, l’accès à l’école reste limité, accentuant les inégalités régionales.



Un habitant remarque : « Quand les enfants ne vont pas à l’école, toute la communauté en souffre. L’éducation réduit l’insécurité et favorise le respect des règles. Une école qui fonctionne, c’est un quartier qui progresse. »



L’éducation des filles : un enjeu stratégique



L’éducation des filles demeure un défi majeur. De nombreuses jeunes filles quittent encore l’école en raison des mariages précoces, des tâches domestiques ou du manque de soutien familial. Pourtant, une fille instruite contribue directement au bien-être de sa famille et de sa communauté.



Amina Hassan, mère de famille à Chadartalata, confie : « J’ai décidé de maintenir mes filles à l’école malgré les difficultés. Aujourd’hui, elles savent s’exprimer et réfléchir. L’éducation est une richesse qu’on ne peut pas voler. »



Halima Youssouf, élève en classe de troisième, partage ses ambitions : « Je veux poursuivre mes études pour devenir infirmière. L’école m’apprend que je peux avoir un avenir différent et aider ma communauté. »



Des efforts conjoints pour un avenir meilleur



Face à ces enjeux, l’État tchadien, avec le soutien de ses partenaires, mène plusieurs initiatives : construction d’écoles, recrutement d’enseignants, programmes d’alimentation scolaire et réformes pédagogiques. Toutefois, ces efforts doivent être consolidés par l’implication des parents, des collectivités locales et de la société civile.



L’éducation demeure l’arme la plus puissante pour transformer le monde. Pour le Tchad, investir dans l’instruction des jeunes, c’est préparer une nation forte, stable et tournée vers le progrès.