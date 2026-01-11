Alwihda Info
TCHAD

Environnement : Le Ministre Hassan Bakhit Djamous à Bol pour vulgariser la nouvelle loi écologique


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable est arrivé ce dimanche 11 janvier 2026 dans le chef-lieu de la province du Lac. L'objectif est clair : faire connaître la loi n°023 et mettre fin aux pratiques qui menacent la survie du Lac Tchad.


Environnement : Le Ministre Hassan Bakhit Djamous à Bol pour vulgariser la nouvelle loi écologique



 

Accueilli au pied de l'avion par le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Lac, le Général Tidjani Sleh Haggar, le Ministre Hassan Bakhit Djamous entame une tournée de sensibilisation cruciale dans une zone où l'équilibre entre exploitation des ressources et conservation est devenu précaire.





La loi n°023 : Un nouveau bouclier juridique


Le cœur de cette mission est la vulgarisation de la loi n°023 portant protection de l'Environnement. Ce texte législatif durcit les sanctions contre les délits écologiques et définit un cadre plus strict pour :
 

  • La gestion des déchets : Prévenir la pollution des eaux du lac.
     

  • La préservation de la biodiversité : Protéger les espèces halieutiques et la flore locale.
     

  • L'évaluation environnementale : Soumettre tout projet de développement à une étude d'impact rigoureuse.




Lutter contre les pratiques néfastes


Le Ministre mettra un accent particulier sur la sensibilisation des populations locales, des pêcheurs et des agriculteurs des polders. Les pratiques visées incluent :
 

  1. L'utilisation d'engins de pêche prohibés : Qui épuisent les stocks de poissons avant leur maturité.
     

  2. La déforestation des rives : Qui accélère l'ensablement du lac et la perte d'habitats.
     

  3. L'usage abusif de pesticides chimiques : Dont les résidus finissent directement dans la chaîne alimentaire.




Une approche communautaire

 

Pour le Général Tidjani Sleh Haggar, cette visite est une opportunité de mobiliser les chefs traditionnels et les associations locales. La protection du Lac Tchad ne peut réussir sans l'adhésion de ceux qui en dépendent quotidiennement pour leur survie.

Peter Kum
