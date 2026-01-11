Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami

L'hommage du Gouvernement
Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a officiellement exprimé sa tristesse et celle de l'ensemble du gouvernement. Dans un message de compassion, il a salué la mémoire d'un homme qui a consacré sa carrière à structurer et à moderniser l'enseignement technique, un secteur vital pour le développement industriel du pays.
Un pilier de l'enseignement technique
M. Abakar Ousmane Kori Mbami n'était pas seulement un administrateur ; il était un visionnaire des technologies au sein du secondaire. Sous sa direction, plusieurs initiatives visant à intégrer le numérique et les compétences pratiques dans les lycées techniques ont vu le jour.
Son héritage : Un engagement sans faille pour la valorisation des métiers techniques.
Son impact : Une proximité constante avec les enseignants et les élèves des centres de formation professionnelle.
Un vide pour la communauté éducative
Ce départ soudain affecte non seulement ses collègues du ministère mais aussi les nombreux directeurs de lycées techniques et de centres d'apprentissage à travers les 23 provinces du Tchad. En ces heures sombres, la nation salue un "bâtisseur de compétences" dont les efforts continueront d'inspirer les futures réformes éducatives.