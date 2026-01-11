Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami

L'hommage du Gouvernement



Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a officiellement exprimé sa tristesse et celle de l'ensemble du gouvernement. Dans un message de compassion, il a salué la mémoire d'un homme qui a consacré sa carrière à structurer et à moderniser l'enseignement technique, un secteur vital pour le développement industriel du pays.









Un pilier de l'enseignement technique



M. Abakar Ousmane Kori Mbami n'était pas seulement un administrateur ; il était un visionnaire des technologies au sein du secondaire. Sous sa direction, plusieurs initiatives visant à intégrer le numérique et les compétences pratiques dans les lycées techniques ont vu le jour.

