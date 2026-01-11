Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


N’DJAMÉNA – La communauté éducative tchadienne a appris avec émotion le décès, ce dimanche 11 janvier 2026, du Directeur de l’Enseignement Secondaire Technique et des Technologies. Cadre éminent du ministère de l'Éducation Nationale, il laisse derrière lui l'image d'un serviteur de l'État dévoué au progrès technologique.


Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami


 

L'hommage du Gouvernement


Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a officiellement exprimé sa tristesse et celle de l'ensemble du gouvernement. Dans un message de compassion, il a salué la mémoire d'un homme qui a consacré sa carrière à structurer et à moderniser l'enseignement technique, un secteur vital pour le développement industriel du pays.




Un pilier de l'enseignement technique


M. Abakar Ousmane Kori Mbami n'était pas seulement un administrateur ; il était un visionnaire des technologies au sein du secondaire. Sous sa direction, plusieurs initiatives visant à intégrer le numérique et les compétences pratiques dans les lycées techniques ont vu le jour.

  • Son héritage : Un engagement sans faille pour la valorisation des métiers techniques.

  • Son impact : Une proximité constante avec les enseignants et les élèves des centres de formation professionnelle.




    Un vide pour la communauté éducative


    Ce départ soudain affecte non seulement ses collègues du ministère mais aussi les nombreux directeurs de lycées techniques et de centres d'apprentissage à travers les 23 provinces du Tchad. En ces heures sombres, la nation salue un "bâtisseur de compétences" dont les efforts continueront d'inspirer les futures réformes éducatives.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/01/2026

Tchad : session de recyclage à la Radio Communautaire de Mongo

Tchad : session de recyclage à la Radio Communautaire de Mongo

Tchad : Ouverture de la première session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Kanem Tchad : Ouverture de la première session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Kanem 10/01/2026

Populaires

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter