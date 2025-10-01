Tchad : Moov Africa continue de renforcer sa couverture réseau pour mieux servir ses abonnés

Bessada dans le Mandoul ;

Zamri et Gam au Mayo-kebbi Ouest ;

Amkaroubay dans le Guerra ;

Nangassou dans la Tandjilé ;

Beboni au Logone Oriental ;

Ardebe et Ambassatna au Batha ;

Kemkaba et Sarh dans le Moyen Chari ;

Kirbil et Mao au Kanem ; et

Moussoro dans le Barh El Gazal.

Ce travail d’amélioration de la qualité et de la couverture du réseau est un travail continu. Au mois de Juillet 2025 par exemple, les améliorations ont déjà concerné les localités suivantes :Moov Africa poursuivra ses efforts d’investissement et de modernisation pour répondre durablement aux attentes de ses abonnés.