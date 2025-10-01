Alwihda Info
Tchad : Moov Africa continue de renforcer sa couverture réseau pour mieux servir ses abonnés


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Octobre 2025


Fidèle à son engagement à offrir une meilleure expérience à ses abonnés et dans le cadre de son programme d’investissement, Moov Africa vient de mettre en service de nouveaux sites GSM pour étendre son réseau et renforcer sa couverture dans plusieurs zones du Tchad.


Pour le mois de Septembre, neuf (09) nouveaux sites ont été installés pour augmenter la couverture et réduire les zones blanches. Le renforcement de la couverture réseau a permis d’améliorer la qualité des services offerts ainsi que la stabilité du réseau dans ces zones.

 
Site Name Province
1 Djongotoli2 Chari-Baguirmi
2 Koundoul2 Chari-Baguirmi
3 Ndjari-Goz3 N'DJAMENA
4 Ngobo5 N'DJAMENA
5 Kampamari Mao
6 Lioudou Mao
7 Moal Hadjer Lamis
8 Tamboula Wadi fira
9 Dopele Moyen Chari
 

Ce travail d’amélioration de la qualité et de la couverture du réseau est un travail continu. Au mois de Juillet 2025 par exemple, les améliorations ont déjà concerné les localités suivantes :
 
  • Bessada dans le Mandoul ;
  • Zamri et Gam au Mayo-kebbi Ouest ;
  • Amkaroubay dans le Guerra ;
  • Nangassou dans la Tandjilé ;
  • Beboni au Logone Oriental ;
  • Ardebe et Ambassatna au Batha ;
  • Kemkaba et Sarh dans le Moyen Chari ;
  • Kirbil et Mao au Kanem ; et
  • Moussoro dans le Barh El Gazal.
 
Moov Africa poursuivra ses efforts d’investissement et de modernisation pour répondre durablement aux attentes de ses abonnés.

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
