AFRIQUE

RCA - France : Destruction d’armes, un pas de plus vers la paix


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Une cérémonie de destruction d’armes s’est tenue ce matin au camp militaire du contingent rwandais de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA).


L’événement a réuni les autorités centrafricaines, françaises et rwandaises, dans l'objectif commun de réduire la circulation des armes et de renforcer la sécurité en République centrafricaine.

 


 Soutien au Processus DDRR

 

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement constant de l’Ambassade de France aux côtés du processus de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (DDRR) des ex-combattants.

 

À travers ce soutien, la France réaffirme sa volonté d’accompagner tous les efforts destinés à faire taire les armes et à consolider un retour durable à la paix en RCA.

 

L’Ambassade de France à Bangui poursuit également son appui au Gouvernement centrafricain pour restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire. Cette action s’inscrit dans une démarche globale visant à :

  • Renforcer les institutions.

  • Favoriser la stabilité.

  • Améliorer les conditions de vie des populations.

 



Lutte contre la Prolifération des ALPC

 

Enfin, la France reste pleinement mobilisée aux côtés de deux partenaires clés pour lutter contre la prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC) :

  • UNMAS (Service de la lutte antimines des Nations Unies).

  • La COMNAT_ALPC (Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre).



Ensemble, ces partenaires œuvrent à réduire les risques pour les civils et à promouvoir un environnement plus sûr pour tous.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


