Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 18 Octobre 2025


Le cabinet Nutrizen, en partenariat avec l’Institut Universitaire des Sciences Agronomiques et de la Santé Humaine (IUSAH) et l’Ambassade de France au Tchad, a lancé ce 18 octobre 2025, à la Bibliothèque nationale de N’Djamena, un projet intitulé « Renforcement des connaissances des futurs professionnels de la santé dans la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques ».


Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé
Cette initiative vise à apporter des solutions concrètes aux problèmes de malnutrition, d’hypertension, de diabète et d’obésité, qui constituent des défis majeurs de santé publique au Tchad.

Dans son intervention, M. Florentin Bruandet, représentant de l’Ambassade de France, a souligné que ce projet « vise à renforcer les compétences des ressources humaines en santé à travers la formation, l’accompagnement et la transmission des savoirs ». Selon lui, il aborde un thème essentiel : le lien entre santé et nutrition, rappelant que « bien se nourrir, c’est déjà bien se soigner ».

De son côté, Hossein Mahamat Ahmat, fondateur du cabinet Nutrizen, a précisé que l’objectif de ce projet est d’améliorer les compétences des futurs professionnels de santé de l’IUSAH en matière de prévention et de prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques — notamment le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et les maladies cardiovasculaires.

Il s’agit également d’accroître les connaissances des étudiants en leur apprenant à évaluer les habitudes alimentaires des patients et à promouvoir des comportements alimentaires sains et durables.

Ce projet ouvre ainsi de nouvelles perspectives aux étudiants de l’IUSAH, leur permettant d’acquérir des compétences pratiques et théoriques pour mieux répondre aux enjeux nutritionnels du pays.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/10/2025

Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng 17/10/2025

Populaires

​Tchad : le CEFOD lance l’opération "Coup de Cœur" pour soutenir l’extension de sa Business School

17/10/2025

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale 2025: au cœur des trois premiers jours des travaux

17/10/2025

Tchad – Football : la FTFA célèbre deux nominations à la FIFA et mise sur la formation des entraîneurs

17/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter