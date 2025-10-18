Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

Cette initiative vise à apporter des solutions concrètes aux problèmes de malnutrition, d’hypertension, de diabète et d’obésité, qui constituent des défis majeurs de santé publique au Tchad.



Dans son intervention, M. Florentin Bruandet, représentant de l’Ambassade de France, a souligné que ce projet « vise à renforcer les compétences des ressources humaines en santé à travers la formation, l’accompagnement et la transmission des savoirs ». Selon lui, il aborde un thème essentiel : le lien entre santé et nutrition, rappelant que « bien se nourrir, c’est déjà bien se soigner ».



De son côté, Hossein Mahamat Ahmat, fondateur du cabinet Nutrizen, a précisé que l’objectif de ce projet est d’améliorer les compétences des futurs professionnels de santé de l’IUSAH en matière de prévention et de prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques — notamment le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et les maladies cardiovasculaires.



Il s’agit également d’accroître les connaissances des étudiants en leur apprenant à évaluer les habitudes alimentaires des patients et à promouvoir des comportements alimentaires sains et durables.



Ce projet ouvre ainsi de nouvelles perspectives aux étudiants de l’IUSAH, leur permettant d’acquérir des compétences pratiques et théoriques pour mieux répondre aux enjeux nutritionnels du pays.