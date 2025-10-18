N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles

La cérémonie s’est tenue au Centre Islamique Koweïtien – section masculine de N’Djamena, marquant la fin d’une série d’activités menées dans cinq établissements scolaires de la capitale.



Cette initiative visait à promouvoir la culture de la paix en milieu scolaire et à renforcer les valeurs de compréhension mutuelle, d’acceptation de l’autre et de coexistence harmonieuse. À travers des activités éducatives, des débats et des échanges interactifs, les élèves ont été sensibilisés à l’importance du respect, du dialogue et de la tolérance.



Dans son discours, M. Joseph, représentant du Centre Pédagogique Régional de l’ICESCO, a salué « le haut niveau d’engagement observé tout au long de la campagne depuis son lancement ».



Il a souligné que l’école demeure un espace essentiel pour bâtir une génération consciente de la valeur du vivre-ensemble et respectueuse de la diversité. M. Joseph a également remercié la GIZ pour son appui constant à la réussite du programme.



De son côté, Mahamat Hissen Adam, représentant du directeur général du Centre Islamique Koweïtien, s’est dit honoré d’avoir accueilli la cérémonie de clôture. Il a affirmé que les activités menées ont permis de développer chez les élèves le sens du respect d’autrui, de la diversité culturelle et du rejet de toute forme de discrimination.



Les élèves et les participants ont exprimé leur satisfaction, affirmant avoir pris conscience de la nécessité de bâtir des relations fondées sur la compréhension, la tolérance et la paix au sein de leur environnement scolaire.